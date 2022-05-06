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    Глава МИД Австрии заявил об отказе платить за российский газ рублями

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    7 комментариев

    Австрия не собирается платить за поставляемый Россией газ рублями. Об этом, как передаёт 6 мая ТАСС, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

    «Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Шалленберг в комментарии телеканалу Al Jazeera в четверг.

    По словам министра, российский президент Путин своими решениями добился «противоположных результатов» и в итоге страны НАТО стали «более сплочёнными».

    Австрийский канцлер Карл Нехаммер в апреле в интервью телеканалу OE24.TV сказал, что Австрия сможет платить за российский газ в евро, несмотря на то, что «Газпром» изменил порядок расчётов.

    В марте Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

    Некоторые европейские представители, например Финляндия, отказались платить рублями. Другие (германский холдинг Uniper и венгерское правительство) приняли российскую схему оплаты.

    Шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

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    Комментарии (7)

    Vasya11
    Не хотят платить рублями?
    Я уже подсказывал альтернативу: - это золото. Не побрезгуем и алмазы.
    Шкурки кенгуру, не рассматриваются.
    266470386
    Ксюха - самый веселый клоун! Все остальные комментаторы - просто клоуны, скучные.
    Pilat
    Как их колбасит однако
    такое впечатление, что их по ночам бьют и заставляют на утро сменить решение.
    Понятно, что покупать будут у венгров.
    Скоро Венгрия станет самой богатой газовой страной ЕС
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