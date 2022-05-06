Глава МИД Австрии заявил об отказе платить за российский газ рублями

Австрия не собирается платить за поставляемый Россией газ рублями. Об этом, как передаёт 6 мая ТАСС, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.
«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Шалленберг в комментарии телеканалу Al Jazeera в четверг.
По словам министра, российский президент Путин своими решениями добился «противоположных результатов» и в итоге страны НАТО стали «более сплочёнными».
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в апреле в интервью телеканалу OE24.TV сказал, что Австрия сможет платить за российский газ в евро, несмотря на то, что «Газпром» изменил порядок расчётов.
В марте Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.
Некоторые европейские представители, например Финляндия, отказались платить рублями. Другие (германский холдинг Uniper и венгерское правительство) приняли российскую схему оплаты.
Шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.