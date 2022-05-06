Глава МИД Австрии заявил об отказе платить за российский газ рублями

Австрия не собирается платить за поставляемый Россией газ рублями. Об этом, как передаёт 6 мая ТАСС, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.



«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Шалленберг в комментарии телеканалу Al Jazeera в четверг.



По словам министра, российский президент Путин своими решениями добился «противоположных результатов» и в итоге страны НАТО стали «более сплочёнными».

