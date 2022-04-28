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    Германский холдинг Uniper и Венгерское правительство приняли российскую схему оплаты за газ

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    Крупнейший импортер российского газа в ФРГ энергохолдинг Uniper согласился переводить плату за российский газ в российский банк, сообщает 28 апреля «Интерфакс».

    «План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России», — заявил представитель Uniper.

    Использование введенной Россией схемы платежей за нефть и газ подтвердил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», — пояснил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

    Ранее Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию за апрель и май по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., которую Германия вывела из-под контроля Москвы и передала во временное управление Федеральному сетевому агентству BNetzA, сообщает Bloomberg.

    «Даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета, как того требовала Россия. Отклоненный платеж Газпромбанку является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа к концу 2023 года, » — сообщает издание.

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