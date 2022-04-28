Германский холдинг Uniper и Венгерское правительство приняли российскую схему оплаты за газ

Крупнейший импортер российского газа в ФРГ энергохолдинг Uniper согласился переводить плату за российский газ в российский банк, сообщает 28 апреля «Интерфакс».



«План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России», — заявил представитель Uniper.



Использование введенной Россией схемы платежей за нефть и газ подтвердил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», — пояснил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).