Финляндия отказалась платить за газ рублями

Финляндия приняла решение не платить рублями за российский газ. Об этом рассказала министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, пишет 27 апреля финское издание Helsingin Sanomat.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи <…> Мы не согласны с выплатой в рублях. Это можно рассматривать как шантаж России», — сказала она. По словам министра, решение финского правительства основано на том, что оплата газа рублями станет нарушением существующего контракта.
Ранее «Фонтанка» писала, что поставки газа в Болгарию и Польшу полностью приостановлены из-за неоплаты в рублях.
Ранее Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.