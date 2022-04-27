Финляндия отказалась платить за газ рублями

Финляндия приняла решение не платить рублями за российский газ. Об этом рассказала министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, пишет 27 апреля финское издание Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи <…> Мы не согласны с выплатой в рублях. Это можно рассматривать как шантаж России», — сказала она. По словам министра, решение финского правительства основано на том, что оплата газа рублями станет нарушением существующего контракта.