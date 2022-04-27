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    Финляндия отказалась платить за газ рублями

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    29 комментариев

    Финляндия приняла решение не платить рублями за российский газ. Об этом рассказала министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, пишет 27 апреля финское издание Helsingin Sanomat.

    «Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи <…> Мы не согласны с выплатой в рублях. Это можно рассматривать как шантаж России», — сказала она. По словам министра, решение финского правительства основано на том, что оплата газа рублями станет нарушением существующего контракта.

    Ранее «Фонтанка» писала, что поставки газа в Болгарию и Польшу полностью приостановлены из-за неоплаты в рублях.

    Ранее Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (29)

    Dmitry Antonov
    Мда, даже идеологически упертые коммунисты во власти Совка умудрялись с соседней Финляндией жить добрососедски и иметь через неё доступ к западным материалам, оборудованию и технологиям. Нынешний стратег и многоходовочник, наверное, их бы изумил. Будет теперь, возможно, окно через Иран или Сирию.
    Zdobsi
    Поздравляем финнов! Они лишатся туристов, товарооборота приграничного и не только, рынка сбыта своих товаров, древесины и материалов, Еще и сайменский канал может быть закрыт. Делают все специально чтобы уши нам назло отморозить. Визы финнам давать перестанут, границу прикроют. Ну, посмотрим. Поэтому нельзя таких молодых и резвых прогрессивных реформаторов. Жили ведь не тужили, а?
    274655793
    Пускай тогда деревья покупают,по бартеру,в обмен на яхты олигархам.
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