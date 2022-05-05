Путин поговорил с премьером Израиля об эвакуации с «Азовстали» и о годовщине Победы

Также стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе проведенную во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азовсталь». Путин заверил, что российские военные «по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц».

Кроме того, темой беседы стал приближающийся День Победы, который и Россия, и Израиль отмечают 9 Мая. Путин и Беннет «подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв холокоста».



«Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом», — говорится в пресс-релизе Кремля.



Ранее в ООН заявили об эвакуации из Мариуполя и других районов более 300 мирных жителей. В Минобороны РФ подчеркивали, что гуманитарный коридор для выхода гражданских с территории «Азовстали» будет работать с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая.

