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    Боевые действия на Украине

    Путин поговорил с премьером Израиля об эвакуации с «Азовстали» и о годовщине Победы

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    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости Израиля, сообщает 5 мая пресс-служба Кремля.

    Также стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе проведенную во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азовсталь». Путин заверил, что российские военные «по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц».

    Кроме того, темой беседы стал приближающийся День Победы, который и Россия, и Израиль отмечают 9 Мая. Путин и Беннет «подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв холокоста».

    «Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом», — говорится в пресс-релизе Кремля.

    Ранее в ООН заявили об эвакуации из Мариуполя и других районов более 300 мирных жителей. В Минобороны РФ подчеркивали, что гуманитарный коридор для выхода гражданских с территории «Азовстали» будет работать с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая.

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