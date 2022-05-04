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    Марина Кохал просит рассматривать дело об убийстве Картрайта с участием присяжных

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    5 комментариев

    Находящаяся под домашним арестом вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Об этом 4 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Уголовное дело Кохал, обвиняемой в убийстве и надругательстве над телом умершего, зарегистрировано Смольнинским судом. Вину женщина по-прежнему не признает. Несколько месяцев следствие пыталось установить способ убийства музыканта. Среди версий были и удушение, и удар ножом. Остановились на препарате.

    «По версии следствия, обвиняемая 24 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте с целью убийства потерпевшего ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развилось шоковое состояние, а также выраженная гипоксия», — определились следственные органы.

    Вторая статья вылилась из расчленения тела разными инструментами.

    «С целью скрыть преступление обвиняемая, используя пилу-ножовку и нож, расчленила труп потерпевшего, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли».

    Марина Кохал после смерти мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, почти полтора года жила в СИЗО. За это время успели попытаться привлечь ее мать, но в конце прошлого года дело прекратили, также успели отправить и забрать ее ребенка из детского дома. Картрайта похоронили после многочисленных экспертиз, спустя примерно 20 месяцев со дня смерти. После освобождения Кохал на дело вновь обратил внимание Александр Бастрыкин. Через несколько месяцев стало известно, что помимо убийства женщине вменяют надругательство над телом умершего.

    Почти за два года расследования следствие не установило, как именно Кохал убила своего супруга. Марина вину не признает. По ее версии, скончавшегося от передозировки Юшко она расчленила, чтобы впоследствии избавиться от останков и представить его как без вести пропавшего. Так Кохал, по ее словам, собиралась позаботиться о репутации мужа.

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    Комментарии (5)

    Леонтий
    Хорошее ноу-хау будет как мужа грохнуть,на куски порубить и соскочить.Бесполезно писать,дадут ерунду какую-нибудь.Если бы не старик Бастрыкин то и второго мужа бы убила.Теперь побоится.Скорее всего.
    мухомор
    Выйдет Марина сухой, вот увидите. И пойдёт гениальная схема в народ.
    Оказывается вовсе не за чем избавляться от тела.
    Достаточно расчленить, постирать и засолить.
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