Марина Кохал просит рассматривать дело об убийстве Картрайта с участием присяжных

Находящаяся под домашним арестом вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Об этом 4 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело Кохал, обвиняемой в убийстве и надругательстве над телом умершего, зарегистрировано Смольнинским судом. Вину женщина по-прежнему не признает. Несколько месяцев следствие пыталось установить способ убийства музыканта. Среди версий были и удушение, и удар ножом. Остановились на препарате.



«По версии следствия, обвиняемая 24 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте с целью убийства потерпевшего ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развилось шоковое состояние, а также выраженная гипоксия», — определились следственные органы.

