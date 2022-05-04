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    Ладожская нерпа поселилась недалеко от Петербурга, к ней уже едут фотографы

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    В Шлиссельбурге (Ленинградская область) появилась ладожская кольчатая нерпа. Судя по размеру, это молодая нерпа, которой чуть больше года. Об этом 4 мая сообщает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Нерпа здесь живет чуть больше недели, но уже стала местной достопримечательностью и, похоже, с удовольствием позирует на камеру. По своей природе это очень любопытное животное и позволяет рассмотреть себя даже с близкого расстояния», — рассказывает зоолог.

    Животное замечают на мелководье, где оно охотится на косяки мелкой рыбешки — «активно тренируется, готовясь к взрослой жизни».

    Тем временем Центр оказания помощи морским млекопитающим в Петербурге уже открыл сезон спасения молодых нерп и тюленей: начали поступать раненые и истощённые детёныши. Бывает, что в Петербург заплывают и такие нерпы, которых вовсе не надо спасать.

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