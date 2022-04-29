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    Раненого тюлененка два километра несли на руках по лесным буеракам в Лебяжьем

    2200
    2 комментария

    Два истощенных и раненых серых тюлененка с южного берега Финского залива поступили на лечение в петербургский Фонд друзей балтийской нерпы. Одного пришлось нести по лесу на себе.

    Тюленята приехали в центр накануне, 28 апреля, сообщают 29 апреля в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте». Одного малыша отдыхающие нашли на улице Маршала Казакова в Петербурге, а другого — в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти. Оба — самцы, очень худые и с ранами на передних конечностях.

    Извивающегося тюлененка из Лебяжьего «профессиональному перевозчику тюленей» Антону пришлось два километра нести к дороге по лесу, «преодолевая различные буераки и поваленные деревья», добавляют в фонде.

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    Комментарии (2)

    душилидушили
    Здоровья тюленятам, а Антон молодчина!
    VKuser1708951
    Спасибо добрым людям!
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