В Петербурге открыли сезон спасения ластоногих: первый пациент — сразу тяжелый

Центр оказания помощи морским млекопитающим в Петербурге, который только в марте открыли после капремонта, уже принял первого в новом сезоне пациента. Больного и истощенного щенка серого тюленя нашли на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Тюлененка сильным ветром прибило к берегу на остатках тающего льда, сообщает 18 апреля пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники ЛАЭС заметили его, сняли фото и видео и позвонили на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы. Специалисты фонда, оценив состояние щенка, заключили, что ему нужна незамедлительная помощь, и малыша доставили в центр в Репино. Там его осмотрели и приступили к лечению.
Детеныш весит всего 11 килограммов. Для полуторамесячного щенка это втрое меньше нормы. Помимо этого он страдает пневмонией и поражен глистами. По словам директора фонда Вячеслава Алексеева, тюлененок находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас он под круглосуточным лечением и наблюдением специалистов, его поместили в один из индивидуальных боксов карантинного блока, и специалисты делают все возможное, чтобы детеныш окреп и смог вернуться в дикую природу.
Петербургский Водоканал предупреждает, что в прибрежных районах города есть вероятность обнаружить нуждающихся в помощи детенышей ластоногих. Обо всех таких случаях следует сообщать в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону «горячей линии» 699–23–99.