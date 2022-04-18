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    В Петербурге открыли сезон спасения ластоногих: первый пациент — сразу тяжелый

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    Центр оказания помощи морским млекопитающим в Петербурге, который только в марте открыли после капремонта, уже принял первого в новом сезоне пациента. Больного и истощенного щенка серого тюленя нашли на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС.

    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

    Тюлененка сильным ветром прибило к берегу на остатках тающего льда, сообщает 18 апреля пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники ЛАЭС заметили его, сняли фото и видео и позвонили на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы. Специалисты фонда, оценив состояние щенка, заключили, что ему нужна незамедлительная помощь, и малыша доставили в центр в Репино. Там его осмотрели и приступили к лечению.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Детеныш весит всего 11 килограммов. Для полуторамесячного щенка это втрое меньше нормы. Помимо этого он страдает пневмонией и поражен глистами. По словам директора фонда Вячеслава Алексеева, тюлененок находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас он под круглосуточным лечением и наблюдением специалистов, его поместили в один из индивидуальных боксов карантинного блока, и специалисты делают все возможное, чтобы детеныш окреп и смог вернуться в дикую природу.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Петербургский Водоканал предупреждает, что в прибрежных районах города есть вероятность обнаружить нуждающихся в помощи детенышей ластоногих. Обо всех таких случаях следует сообщать в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону «горячей линии» 699–23–99.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

    Центр оказания помощи морским млекопитающим, расположенный на территории петербургского Водоканала в Репино, работает с 2014 года и не имеет аналогов в России. Благодаря ему удалось спасти и вернуть на волю более 130 нерп и тюленей. За семь сезонов работы многие материалы и оборудование износились. Кроме того, из-за появления постоянных «пациентов» Крошика и Шлиссика наружные бассейны пришлось эксплуатировать круглогодично, хотя изначально они не были для этого предназначены. В 2022 году за счет собственных средств Водоканала был проведен капитальный ремонт оборудования.

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