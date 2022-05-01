Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению IT-безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.



В указе главы государства прописана цель создать в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях подразделения по ИТ-безопасности. При этом с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных странах».



«Фонтанка» писала, что 1 мая Путин также подписал закон о запрете иностранцам участвовать в пассажирских перевозках, об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС и о защите от застройки особо охраняемых территорий.

