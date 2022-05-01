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    Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению IT-безопасности РФ

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.

    В указе главы государства прописана цель создать в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях подразделения по ИТ-безопасности. При этом с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных странах».

    «Фонтанка» писала, что 1 мая Путин также подписал закон о запрете иностранцам участвовать в пассажирских перевозках, об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС и о защите от застройки особо охраняемых территорий.

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    Комментарии (8)

    altnec
    А на людей опять наэпссали, ни повышения МРОТ, ни пенсий, ничего.
    Обоссуки правят бал.
    Boris_93*1
    Немцы уже сами свой продукт "авира" не поддерживают обновлениями в РФ - у меня честно проплаченный до Июня месяца и ответ в личном кабинете на их сайте - типа санкции , запрещён экспорт технологий в РФ
    Эд Хэммет
    А что растёт быстрее: количество недружественных стран или указов Путина?
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