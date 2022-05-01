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    Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС

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    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Документ опубликован 1 апреля на официальном портале правовой информации.

    Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

    В пояснительной записке к документу отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов».

    Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию РФ без виз. Также указ президента предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС — меры затронут официальные делегации и журналистов.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что 1 мая Путин также подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий.

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    Комментарии (6)

    Фил Коллинз
    в европе траур,,,,,,,,,,,,,,,
    Фил Коллинз
    в европе траур,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,как они без Воронежа теперь(((((((((((((((((((((((((
    Эд Хэммет
    Пётр 1 прорубил окно в Европу. Путин его наглухо заколотил. Пётр 1 фактически основал российскую империю. Все империи неминуемо распадаются. Похоже, что это этап искусственно приближается властями РФ.
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