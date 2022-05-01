Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Документ опубликован 1 апреля на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов».

Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию РФ без виз. Также указ президента предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС — меры затронут официальные делегации и журналистов.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что 1 мая Путин также подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий.

