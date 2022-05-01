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    Путин подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий

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    4 комментария

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые должны защитить особо охраняемые природные территории от застройки. В частности, коррективы определяют перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке. Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.

    Закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ — до трех дней.

    Также документом определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке — это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры. В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.

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    Комментарии (4)

    DH_
    Хана заповедникам. Действительно хочет уничтожить все.
    Дежурный по объединению
    Благодетель! Запретил строить не только лишь всем!
    Свободу Лёхе!
    Я уже трезвым был, пока не прочитал: "Путин подписал закон о защите от застройки.../Закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для.../индивидуального жилищного строительства../Также документом определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке..." ))) Что скажешь, Господи?! - Иди, иди уже за водкой! - Ты же видишь, я не хотел! - Иди..)
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