Путин подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые должны защитить особо охраняемые природные территории от застройки. В частности, коррективы определяют перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке. Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.



Закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ — до трех дней.

