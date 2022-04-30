Это вам не Louis Vuitton: в здании-чемодане на Дворцовой оказались летающие зонтики и ароматы музеев

В последний день апреля на Дворцовой площади открылось здание-чемодан. На стенах интерактивного павильона нарисованы ручка, марки и потёртости, внутри оказались «отсеки» с мультимедийными инсталляциями.

Сундук разместили в центре к открытию летнего туристического сезона. Чемодан старательно «положили» на ещё недавно «дефектный» участок асфальта на Дворцовой площади у Главного штаба. Правда, новое, более тёмное, покрытие оказалось под ним почему-то не полностью и своеобразно очертило площадку у главного входа.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пример собравшимся на Дворцовой подали самые смелые — несколько семей с детьми выстроились в очередь у входа в павильон ещё до полудня 30 апреля и гадали, что же внутри «такой громадины». Их примеру последовали прохожие и постепенно перестали опасливо обходить гигантский «сундук».

Как заявил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, по задумке, чемодан с «интерактивным, современным» наполнением олицетворяет саквояж Петра I, с которым тот приехал на место строительства будущего города. Одновременно с этим здание — современный туристский чемодан и надежда отрасли. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поддержал идею о том, что Петербург в любое время «интересен и привлекателен». Напомнил, что «последние пять лет» город признаётся главной туристической столицей. «Чемодан», очевидно, собирали без спешки: на 600 квадратных метрах уместились разные мультимедийные тематические блоки, каждый из которых при этом рассказывает о местах туристических. При входе под потолком висят восемь прозрачных зонтиков с бирками. Каждый — определённый «аромат Петербурга». Русский музей пахнет лимоном, бергамотом, вербеной с нотами мускуса. По задумке, именно такой букет должен переносить в «атмосферу роскошных залов». А вот ГМЗ «Петергоф» в первую очередь — ноты воды. Как в разговоре с «Фонтанкой» пояснила президент Гильдии парфюмеров и автор запахов Оксана Чернышова, все зонтики — это индивидуальные аромато-портреты.

«Первым запахом был Некрополь Александро-Невской лавры. Этот аромат я создавала, чтобы оказаться в Петербурге в любое время и из любого места. Сейчас серия расширилась. Царское Село, музей-квартира Зощенко, цирк Чинизелли — они все очень характерные. Парки тоже абсолютно разные: петергофские фонтаны напоены водой, а Екатерининский парк пахнет медовыми травами. Главным для меня было то, чтобы запах передавал ощущение, что ты находишься в выбранном месте», — добавила она. Все экспонаты павильона интерактивны. Деревянная лодка — работа дизайнеров из Политеха — меняет цвет парусов. Посетителям тут выдают планшет и просят навести на специальные метки в полу. На экране возникают 3D-модели ботика Петра I и парусного пакетбота «Святой Пётр», который долгое время плавал под начальством Витуса Беринга. В закрытый зал посередине «чемодана» пускают по несколько человек и дают в руки зонтики. Внутри они становятся портативным экранами: на них отражается видео полёта над Петербургом. У выхода на улицу можно отдохнуть на качелях.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



