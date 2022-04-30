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    Надпись Zamestim пала жертвой пьяного кунг-фу. Все удары попали на видео

    3169
    4 комментария

    Полиция 30 апреля показала, как пришла в негодность инсталляция в виде цветных букв на Малой Конюшенной улице в Петербурге. Умысел оскорбить тут неявный, поэтому молодым людям вменяют только мелкое хулиганство.

    Видео начинается с того, что в кадре появляются два молодых человека. Они катаются по асфальту и дерутся — то ли в шутку, то ли всерьез. К ним выходит блондинка-оператор с телефоном и следует за каждым их шагом. Четвертой на «сцене» появляется готичного вида леди в коже и с черным шейным платком. Один из молодых людей пинает букву «s», та отваливается от постамента, а каратиста немедленно оттаскивают друзья.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    «На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека, 29 и 21 год, и две 22-летние девушки, все неработающие», — добавили в главке.

    Исчезновение надписи с Малой Конюшенной корреспондент «Фонтанки» заметил накануне. Ранее в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга «Фонтанке» сказали, что заявка на согласование данной конструкции в администрацию города не поступала.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    260657101
    Почему не задержаны те кто поставил несогласованную конструкцию? Граждане которые ее пытались демонтировать, не нарушали закон , а наоборот действовали законно пытаясь убрать незаконную конструкцию
    Дежурный по объединению
    Кунг-фу - это не дзюдо! На 15 лет!
    Maik5
    Тунеядцы. Не работают, не учатся.
    На 101 километр.
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