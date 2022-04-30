Надпись Zamestim пала жертвой пьяного кунг-фу. Все удары попали на видео

Видео начинается с того, что в кадре появляются два молодых человека. Они катаются по асфальту и дерутся — то ли в шутку, то ли всерьез. К ним выходит блондинка-оператор с телефоном и следует за каждым их шагом. Четвертой на «сцене» появляется готичного вида леди в коже и с черным шейным платком. Один из молодых людей пинает букву «s», та отваливается от постамента, а каратиста немедленно оттаскивают друзья.