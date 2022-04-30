Надпись Zamestim пала жертвой пьяного кунг-фу. Все удары попали на видео

Полиция 30 апреля показала, как пришла в негодность инсталляция в виде цветных букв на Малой Конюшенной улице в Петербурге. Умысел оскорбить тут неявный, поэтому молодым людям вменяют только мелкое хулиганство.
Видео начинается с того, что в кадре появляются два молодых человека. Они катаются по асфальту и дерутся — то ли в шутку, то ли всерьез. К ним выходит блондинка-оператор с телефоном и следует за каждым их шагом. Четвертой на «сцене» появляется готичного вида леди в коже и с черным шейным платком. Один из молодых людей пинает букву «s», та отваливается от постамента, а каратиста немедленно оттаскивают друзья.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека, 29 и 21 год, и две 22-летние девушки, все неработающие», — добавили в главке.