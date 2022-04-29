Прокуратура и Роспотребнадзор выехали в Репино, где от экскаваторов пострадал берег Финского залива

Росприроднадзор по СЗФО принял участие в прокурорской проверке по факту проведения работ на пляже в Репино. Напомним, арендатор соседнего участка решил поправить береговую линию после шторма.
Как сообщило 29 апреля региональное управление Росприроднадзора, проверку организовали органы прокуратуры. «Установлено, что работы велись преимущественно на территории общего пользования, прилегающей к павильону «Маджестик» и к земельному участку, на котором находится открытая терраса на металлических сваях с бетонным основанием, — рассказывает ведомство. — Территория павильона со стороны Финского залива укреплена валунами».
По фото сделан вывод, что эти валуны смещены «с возможным использованием транспортной техники в сторону Финского залива». Здесь можно усмотреть использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). Соответствующее экспертное суждение направлено на рассмотрение в прокуратуру.
Росприроднадзор по СЗФО
Напомним, 25 апреля на берегу Финского залива работали экскаваторы — в том числе выламывая каменную кладку. В районной администрации и в ГАТИ сообщили, что никаких согласований не давали. Арендатор соседнего участка признал, что вышел на работы без разрешения, но, по его словам, просто хотел восстановить берег после штормов.