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    Прокуратура и Роспотребнадзор выехали в Репино, где от экскаваторов пострадал берег Финского залива

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    1 комментарий

    Росприроднадзор по СЗФО принял участие в прокурорской проверке по факту проведения работ на пляже в Репино. Напомним, арендатор соседнего участка решил поправить береговую линию после шторма.

    Как сообщило 29 апреля региональное управление Росприроднадзора, проверку организовали органы прокуратуры. «Установлено, что работы велись преимущественно на территории общего пользования, прилегающей к павильону «Маджестик» и к земельному участку, на котором находится открытая терраса на металлических сваях с бетонным основанием, — рассказывает ведомство. — Территория павильона со стороны Финского залива укреплена валунами».

    Фото: Росприроднадзор по СЗФО
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    По фото сделан вывод, что эти валуны смещены «с возможным использованием транспортной техники в сторону Финского залива». Здесь можно усмотреть использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). Соответствующее экспертное суждение направлено на рассмотрение в прокуратуру.

    Росприроднадзор по СЗФО

    Напомним, 25 апреля на берегу Финского залива работали экскаваторы — в том числе выламывая каменную кладку. В районной администрации и в ГАТИ сообщили, что никаких согласований не давали. Арендатор соседнего участка признал, что вышел на работы без разрешения, но, по его словам, просто хотел восстановить берег после штормов.

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    Фото: Росприроднадзор по СЗФО

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    Комментарии (1)

    Kostyn
    Может и из лучших побуждений комерсы хотели красоту навести, но все таки с местной властью надо такие работы согласовывать.
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