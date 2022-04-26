«Были не правы, но восстанавливали берег после шторма». Заказчик работ в Репино рассказал, что случилось на пляже

Именно ИП «Квятковская Т. Б.» арендует участок, который подходит к пляжу и на котором находится павильон, у АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб». «Всё, что мы делали, — восстанавливали берег, — говорит представитель. — Да, мы не правы в том, что не получили разрешение. Мы сейчас получим его и доделаем работы в лучшем виде. Мы не мерзавцы и делали хорошее дело — восстанавливали берег за свой счет после шторма. Большая часть работ проходила внутри нашей территории, но тяжелые камни нельзя подвинуть без экскаватора. Мы каждый год поддерживаем эту территорию в порядке и убираем аварийность. Хотя теперь, после того, что устроили, в том числе и вы, видимо, получим большой штраф».

