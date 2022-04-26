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    «Были не правы, но восстанавливали берег после шторма». Заказчик работ в Репино рассказал, что случилось на пляже

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    10 комментариев

    Представитель ИП «Квятковская Т. Б.» рассказал «Фонтанке», что вчера творилось на берегу Финского залива рядом с площадкой Majestic. Работы проводились без согласования, но были, по его словам, жестом доброй воли.

    Фото: ИП Квятковская Т. Б.
    Фото: ИП Квятковская Т. Б.
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    Именно ИП «Квятковская Т. Б.» арендует участок, который подходит к пляжу и на котором находится павильон, у АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб». «Всё, что мы делали, — восстанавливали берег, — говорит представитель. — Да, мы не правы в том, что не получили разрешение. Мы сейчас получим его и доделаем работы в лучшем виде. Мы не мерзавцы и делали хорошее дело — восстанавливали берег за свой счет после шторма. Большая часть работ проходила внутри нашей территории, но тяжелые камни нельзя подвинуть без экскаватора. Мы каждый год поддерживаем эту территорию в порядке и убираем аварийность. Хотя теперь, после того, что устроили, в том числе и вы, видимо, получим большой штраф».

    В качестве подтверждения представитель ИП прислал видео и фото с последствиями прошлогоднего шторма.

    ИП Квятковская Т. Б.

    Накануне «Фонтанка» написала о том, что на берегу Финского залива работают экскаваторы — в том числе выламывая каменную кладку. В районной администрации и в ГАТИ сообщили, что никаких согласований не давали, район намерен обратиться в прокуратуру.

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    Комментарии (10)

    ***_555
    Нужна зачистка берега от всех этих "арендаторов".
    DEMOMON
    Я не понимаю, а в чём была проблема всё-таки дождаться получения разрешения? Камни же никуда не денутся.
    муматор
    я сейчас расплачусь от жалости и умиления! Такие хорошие, а мы им помешали берег восстанавливать за свой счёт. Правда там и разрушений не было, но это уже мелочи.
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