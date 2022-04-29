Репетиций парада нет, вип-гостей нет, а всё равно пробки. На КАД — 9 км

Вторые сутки подряд загруженность дорог Петербурга в дневные часы превышает норму. После полудня 29 апреля, по данным «Яндекса», в городе 5 баллов против обычных 4 баллов.
Вчера днём тоже было 5 баллов, но к вечеру ситуация осложнилась из-за репетиции парада Победы. В вечерний час пик пробки достигали 9 баллов. Сегодня ограничений в центре нет. Правда, в нескольких местах ограничено движение на КАД из-за дорожных работ. Самая длинная пробка сохраняется в восточной части внешнего кольца. В 11:57 «Яндекс» предупредил, что на проезд 8,9 километра от проспекта Обуховской Обороны до реки Оккервиль уходит 40 минут вместо обычных 6 минут.
Об ограничениях на КАД, а также о планируемых дорожных работах на ЗСД читайте на «Фонтанке».