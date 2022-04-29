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    Репетиций парада нет, вип-гостей нет, а всё равно пробки. На КАД — 9 км

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    2 комментария

    Вторые сутки подряд загруженность дорог Петербурга в дневные часы превышает норму. После полудня 29 апреля, по данным «Яндекса», в городе 5 баллов против обычных 4 баллов.

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    Вчера днём тоже было 5 баллов, но к вечеру ситуация осложнилась из-за репетиции парада Победы. В вечерний час пик пробки достигали 9 баллов. Сегодня ограничений в центре нет. Правда, в нескольких местах ограничено движение на КАД из-за дорожных работ. Самая длинная пробка сохраняется в восточной части внешнего кольца. В 11:57 «Яндекс» предупредил, что на проезд 8,9 километра от проспекта Обуховской Обороны до реки Оккервиль уходит 40 минут вместо обычных 6 минут.

    Об ограничениях на КАД, а также о планируемых дорожных работах на ЗСД читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (2)

    266985582
    Потому что надо делать городскую среду комфортной для пешеходов и общественного транспорта, а не брать ренту с массовой продажи корыт, которых потом некуда будет парковать.
    angel of death
    пробки есть, а бухла нет... непорядок... =))))
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