Дорожный ремонт ограничит движение на ЗСД в мае

В мае 2022 года на Западном скоростном диаметре Петербурга будут проводить плановые работы с ограничением движения. На магистрали восстановят дорожное покрытие основного хода и заездов и отремонтируют дорожное обустройство.

Ремонт запланирован на всех трех участках ЗСД, сообщает 28 апреля пресс-служба «Магистрали северной столицы». На Центральном с вечера 30 апреля стартует ремонт на отрезке от набережной Макарова к Богатырскому проспекту. Там ограничат для движения две средние полосы. Затем с 11 по 15 мая будут приводить в порядок участок от набережной Макарова к набережной Екатерингофки. С 14 по 16 мая будут вестись работы на пункте оплаты на съезде на набережную Екатерингофки. А с 17 по 20 мая отремонтируют участок от набережной Екатерингофки к набережной Макарова.

На Северном участке работы запланированы на двух отрезках: с 3 по 6 мая — от Богатырского проспекта к Приморскому проспекту, с 7 по 11 мая — от Богатырского проспекта к КАД Север.

На Южном участке закрывать и ограничивать основные полосы будут на трех участках: с 20 по 23 мая — от Автомобильной улицы к КАД Юг, с 29 апреля по 16 мая — съезд с ЗСД на КАД Юг в сторону Пулковского шоссе, с 30 апреля по 10 мая — от набережной Екатерингофки к КАД Юг.

Кроме того, из-за строительства транспортной развязки ООО «ПЛ-Север» на весь май перекроют полосу безопасности на нескольких отрезках Южного участка, а для строительства развязки в районе Шкиперского протока — на двух отрезках Центрального участка.

На КАД также ограничивают движение на нескольких участках.