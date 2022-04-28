    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    767мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Кино

    Первый канал создал дипфейк актера Владислава Галкина, ушедшего в 2010 году

    5673
    12 комментариев

    На Первом канале 9 мая пройдет премьера новой части сериала «Диверсант» — «Идеальный штурм». И в ней есть восьмиминутная роль, которую «сыграл» Владислав Галкин: актера, которого не стало в 2010 году, «воскресили» при помощи технологии deepfake. Об этом 28 апреля сообщает журнал «Афиша» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

    Фото: кадр из фильма/Первый канал
    ПоделитьсяПоделиться

    Действия сериала развернутся в 1945 году, по сценарию советские войска готовят штурм Кенигсберга.

    Персонаж Владислава Галкина — Григорий Калтыгин — появлялся в первых частях «Диверсанта», которые выходили в 2004 и 2007 годах.

    Фото: кадр из фильма/Первый канал

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    виноватобама
    ну слава богу, теперь знаю,как это называется,а то смотрю некоторые официальные сводки,а как называется не знаю
    265055770
    Зачем этот дип фейк, когда у нас есть Безруков?
    alexadmin
    Дипфейк... Дикпик... чего только не придумают...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close