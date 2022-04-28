Первый канал создал дипфейк актера Владислава Галкина, ушедшего в 2010 году

На Первом канале 9 мая пройдет премьера новой части сериала «Диверсант» — «Идеальный штурм». И в ней есть восьмиминутная роль, которую «сыграл» Владислав Галкин: актера, которого не стало в 2010 году, «воскресили» при помощи технологии deepfake. Об этом 28 апреля сообщает журнал «Афиша» со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Действия сериала развернутся в 1945 году, по сценарию советские войска готовят штурм Кенигсберга.
Персонаж Владислава Галкина — Григорий Калтыгин — появлялся в первых частях «Диверсанта», которые выходили в 2004 и 2007 годах.