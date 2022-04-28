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    У 17 заболевших учеников школы Невского района нашли норовирус

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    Анализы выявили норовирус у 17 заболевших учеников школы № 26 Невского района. Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, это дети из первых, вторых и четвертого класса, а также один из шестого.

    Ранее начальные классы школы перевели на дистанционное обучение до 29 апреля включительно. Роспотребнадзор выявил в школе нарушения санитарных правил на пищеблоке, а норовирус нашли у четверых сотрудников комбината социального питания (КСП) «Волна», который обслуживает школу.

    Трое учеников находятся в больнице, всего инфекцию нашли у 31 ребенка.

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