Начальные классы школы Невского района перевели на дистант после отравления учеников. К пищеблоку возникли вопросы

В школе № 26 Невского района, где у трех десятков детей нашли кишечную инфекцию, нарушались санитарные правила на пищеблоке. Школьников из начальных классов на два дня отправили учиться дома.

Как сообщает 28 апреля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу, вопросы возникли к хранению продуктов и соблюдению температурного режима при готовке блюд. Кроме того, ведомство не устроила уборка в школе, дезинфекция во всем учреждении и на пищеблоке, а также условия для соблюдения правил личной гигиены детей.



Трое учеников находятся в больнице, всего инфекцию нашли у 31 ребенка. У четырех из семи сотрудников комбината социального питания (КСП) «Волна», который обслуживает школу, выявили норовирус. Также, отмечает ведомство, он обнаружен у одного из заболевших детей.

