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    Начальные классы школы Невского района перевели на дистант после отравления учеников. К пищеблоку возникли вопросы

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    2 комментария

    В школе № 26 Невского района, где у трех десятков детей нашли кишечную инфекцию, нарушались санитарные правила на пищеблоке. Школьников из начальных классов на два дня отправили учиться дома.

    Как сообщает 28 апреля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу, вопросы возникли к хранению продуктов и соблюдению температурного режима при готовке блюд. Кроме того, ведомство не устроила уборка в школе, дезинфекция во всем учреждении и на пищеблоке, а также условия для соблюдения правил личной гигиены детей.

    Трое учеников находятся в больнице, всего инфекцию нашли у 31 ребенка. У четырех из семи сотрудников комбината социального питания (КСП) «Волна», который обслуживает школу, выявили норовирус. Также, отмечает ведомство, он обнаружен у одного из заболевших детей.

    27 апреля стало известно, что кишечную инфекцию нашли у тридцати учеников школы № 26 Невского района. Среди них — учащиеся начальных классов, с первого по четвёртый, и один девятиклассник. Накануне специалисты Роспотребнадзора проводили в школе проверку.

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    Комментарии (2)

    Laska77
    даже страшно представить антисанитарию и работников, которые готовят для наших детей. Помнится в том году Фъ уже освещала какой-то пищеблок с внедренным корреспондентом.
    Лучше уж бутеры давать с собой и термосок с чаем, на худой конец Колу, чем переживать, что твоего ребенка накормят дрянью, неизвестно кем, какими руками, из какой посуды, срока годности приготовлено, да еще на полу у сортира поваляют.
    266083345
    Так вот, оказывается, почему мы неделю сидим на больничном. По симптомам тот же норовирус. Тоже КСП "Волна", тоже Невский район. Правда школа другая...
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