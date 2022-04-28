Петербург встал в 8-балльных пробках: центр перекрыт репетицией парада, на КАД все еще убирают краску

Во второй половине шестого часа вечера 28 апреля дороги Петербурга окрасились в красный на 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для четверга.

В первую очередь в плотных пробках застрял центр Петербурга. Там идет репетиция парада к 9 Мая , для которой с 14 часов перекрыли Дворцовую и подъезды к ней. В том числе, в списке перекрытий был участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда, но как минимум в первые часы обещанных перекрытий автомобилисты все еще могли там проехать.

По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотные заторы с середины дня наблюдаются на Садовой улице, Литейном проспекте, набережных Фонтанки и Мойки. Кроме того, сложная дорожная ситуация на Петроградской, Пироговской и Выборгской набережных.

Однако длинные заторы собрались и на КАД. Плотно между Рябовским шоссе и Мурино, особенно на внешнем кольце — там пробка растянулась на 6,3 километра. Пользователи сервиса сообщают о ДТП. И все еще сильно затруднено движение на внутреннем кольце в районе развязки с Таллинским шоссе, где днем в аварию попала фура с краской. Там все еще устраняют последствия.

«Владелец вызвал эвакуатор, собирает краску. Дорожные службы тоже на месте, разбирают ограждение», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».