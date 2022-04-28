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    Петербург встал в 8-балльных пробках: центр перекрыт репетицией парада, на КАД все еще убирают краску

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    6 комментариев

    Во второй половине шестого часа вечера 28 апреля дороги Петербурга окрасились в красный на 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для четверга.

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    В первую очередь в плотных пробках застрял центр Петербурга. Там идет репетиция парада к 9 Мая, для которой с 14 часов перекрыли Дворцовую и подъезды к ней. В том числе, в списке перекрытий был участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда, но как минимум в первые часы обещанных перекрытий автомобилисты все еще могли там проехать.

    По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотные заторы с середины дня наблюдаются на Садовой улице, Литейном проспекте, набережных Фонтанки и Мойки. Кроме того, сложная дорожная ситуация на Петроградской, Пироговской и Выборгской набережных.

    Однако длинные заторы собрались и на КАД. Плотно между Рябовским шоссе и Мурино, особенно на внешнем кольце — там пробка растянулась на 6,3 километра. Пользователи сервиса сообщают о ДТП. И все еще сильно затруднено движение на внутреннем кольце в районе развязки с Таллинским шоссе, где днем в аварию попала фура с краской. Там все еще устраняют последствия.

    «Владелец вызвал эвакуатор, собирает краску. Дорожные службы тоже на месте, разбирают ограждение», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Видео: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

    UPD: К 18:10 заторы доросли до 9 баллов.

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    Комментарии (6)

    serzh.ferro
    завтра желательно часов с 15 закрыть центр и выезды из города.
    Petrovich
    Не надо писать про восемь, если будет девять.
    267033246
    Za Zalupu Zalupina!
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