КАД в краске. Грузовик запрыгнул на отбойник и опрокинулся на встречку

На юго-западе КАД 28 апреля растёт пробка из-за серьёзного ДТП. Есть пострадавший.
«На внутреннем кольце КАД при подъезде к Таллинскому шоссе фура с прицепом с краской пробила ограждение, краска разлилась на три полосы», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что ДТП на 78-м километре произошло около 11 часов.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь по внешнему кольцу, допустил столкновение с барьерным ограждением. В результате фура выехала на внутреннее кольцо. На данный момент заняты 4-я полоса внешнего кольца, 3 и 4-я полосы внутреннего кольца. Груз частично рассыпался по проезжей части. На месте уже находятся представители эксплуатирующей подрядной организации, скорая, ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители», — отмечают в управлении.
Пострадал один человек — водитель грузовика. Упрдор фиксирует 2-километровые заторы в обоих направлениях. «Яндекс.Карта» демонстрирует рост пробки на внутреннем кольце: к 12:20 она достигла 3,7 километра.
На карте видно, как растёт пробка.