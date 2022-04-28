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    КАД в краске. Грузовик запрыгнул на отбойник и опрокинулся на встречку

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    На юго-западе КАД 28 апреля растёт пробка из-за серьёзного ДТП. Есть пострадавший.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
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    «На внутреннем кольце КАД при подъезде к Таллинскому шоссе фура с прицепом с краской пробила ограждение, краска разлилась на три полосы», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что ДТП на 78-м километре произошло около 11 часов.

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    «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь по внешнему кольцу, допустил столкновение с барьерным ограждением. В результате фура выехала на внутреннее кольцо. На данный момент заняты 4-я полоса внешнего кольца, 3 и 4-я полосы внутреннего кольца. Груз частично рассыпался по проезжей части. На месте уже находятся представители эксплуатирующей подрядной организации, скорая, ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители», — отмечают в управлении.

    Пострадал один человек — водитель грузовика. Упрдор фиксирует 2-километровые заторы в обоих направлениях. «Яндекс.Карта» демонстрирует рост пробки на внутреннем кольце: к 12:20 она достигла 3,7 километра.

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    На карте видно, как растёт пробка.

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    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

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