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    Музыка

    На Первомай в Петербурге мосты запоют днем — не разводясь

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    В праздничный день 1 Мая динамики, которые обычно транслируют музыкальные произведения в рамках проекта «Поющие мосты», во время разведения переправ, будут работать днем. С 11:00 до 21:00 в начале каждого часа будет звучать поздравление от комитета по культуре по случаю начала туристического сезона и — музыка.

    В «репертуаре» — классические произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича, Римского-Корсакова. Трансляцию можно будет услышать на Дворцовом мосту, на набережных (Дворцовой, Адмиралтейской, Университетской), а также в Таврическом саду.

    Напомним, с 30 апреля по 2 мая в Санкт-Петербурге пройдет праздник в честь начала летнего туристического сезона. С 25 по 28 апреля в соцсетях портала Visit-Petersburg выкладывают новые ссылки для регистрации на бесплатные экскурсии и получение бесплатных билетов в музеи и на представления. 1 и 2 мая в акватории Невы пройдет традиционный Фестиваль ледоколов, а на Дворцовой площади появится гигантский чемодан.

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