На Первомай в Петербурге мосты запоют днем — не разводясь

В праздничный день 1 Мая динамики, которые обычно транслируют музыкальные произведения в рамках проекта «Поющие мосты», во время разведения переправ, будут работать днем. С 11:00 до 21:00 в начале каждого часа будет звучать поздравление от комитета по культуре по случаю начала туристического сезона и — музыка.



В «репертуаре» — классические произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича, Римского-Корсакова. Трансляцию можно будет услышать на Дворцовом мосту, на набережных (Дворцовой, Адмиралтейской, Университетской), а также в Таврическом саду.

