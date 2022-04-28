«Газпром» заявил, что Польша закупает российский газ через Германию

Польша закупает российский газ через Германию. Об этом 28 апреля сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу «Газпрома».
По словам представителя газового концерна, топливо реверсом поступает из ФРГ в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».
Согласно данным «Газпрома», объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром-экспортом».
Ранее «Фонтанка» писала, что два муниципалитета в Великопольске столкнулись с проблемами с поставками газа «Новатэком», который попал под антироссийские санкции. Отмечалось, что в список муниципалитетов, затронутых этой проблемой, вошли ещё семь городов.
27 апреля стало известно, что поставки российского газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) полностью приостановлены. Решение было принято из-за нежелания этих стран оплачивать топливо рублями.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позже заявил, что Россия «к сожалению, неплохо справляется с санкциями». Из-за этого страна старается организовать процесс конструирования очередных пакетов рестрикций.
Напомним, 26 апреля МВД Польши ввело санкции в отношении «Газпрома», «Новатэка» и его дочерней компании Novatek Green Energy. Поставки натурального газа в Польшу также прекратил «Газпром».