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    «Газпром» заявил, что Польша закупает российский газ через Германию

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    6 комментариев

    Польша закупает российский газ через Германию. Об этом 28 апреля сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу «Газпрома».

    По словам представителя газового концерна, топливо реверсом поступает из ФРГ в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».

    Согласно данным «Газпрома», объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром-экспортом».

    Ранее «Фонтанка» писала, что два муниципалитета в Великопольске столкнулись с проблемами с поставками газа «Новатэком», который попал под антироссийские санкции. Отмечалось, что в список муниципалитетов, затронутых этой проблемой, вошли ещё семь городов.

    27 апреля стало известно, что поставки российского газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) полностью приостановлены. Решение было принято из-за нежелания этих стран оплачивать топливо рублями.

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позже заявил, что Россия «к сожалению, неплохо справляется с санкциями». Из-за этого страна старается организовать процесс конструирования очередных пакетов рестрикций.

    Напомним, 26 апреля МВД Польши ввело санкции в отношении «Газпрома», «Новатэка» и его дочерней компании Novatek Green Energy. Поставки натурального газа в Польшу также прекратил «Газпром».

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    Комментарии (6)

    Дежурный по объединению
    Так Газпром жэж и в Германию не поставляет..
    266152040
    По-честному, Польше как самой недружественной России стране, вообще ни за какие деньги и ни через кого не стоит продавать газ. Перебьются.
    Dud
    ну, если немцы платят за себя и за того парня - не всё ли равно должно быть Газпрому...
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