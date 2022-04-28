Несколько муниципальных районов Польши отрезаны от поставок газа

Два муниципалитета в Великопольске имеют проблемы с поставками газа из «Новатэка», попавшего под антироссийские санкции, сообщил 28 апреля польский интернет-портал Interia со ссылкой на местные власти.



«Воевода Великопольска ‌‎Михал Зелинский‌‎ заявил в среду вечером, что во всем регионе проблема исключения поставок газа «Новатэком» касается двух муниципалитетов — Мясциска (Вонгровецкий район) и‌‎ Загурувской (‌‎Слупцкий район)», — сказано в Interia. Чиновник отметил: информация о том, что остановка поставок газа была связана с включением «Новатэка» в санкционный список, поступила к нему от муниципальных властей.