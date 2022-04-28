Несколько муниципальных районов Польши отрезаны от поставок газа

Два муниципалитета в Великопольске имеют проблемы с поставками газа из «Новатэка», попавшего под антироссийские санкции, сообщил 28 апреля польский интернет-портал Interia со ссылкой на местные власти.
«Воевода Великопольска Михал Зелинский заявил в среду вечером, что во всем регионе проблема исключения поставок газа «Новатэком» касается двух муниципалитетов — Мясциска (Вонгровецкий район) и Загурувской (Слупцкий район)», — сказано в Interia. Чиновник отметил: информация о том, что остановка поставок газа была связана с включением «Новатэка» в санкционный список, поступила к нему от муниципальных властей.
«Все действия, которые в настоящее время предпринимаются как госслужбами, так и госкомпаниями, занимающимися транспортировкой газа, направлены на то, чтобы поставки были восстановлены в кратчайшие сроки», — добавил чиновник. По данным источников Interia, в список муниципалитетов, затронутых этой проблемой, вошли еще 7 городов.
Напомним, 26 апреля МВД Польши ввело санкции в отношении Газпрома, «Новатэка» и его дочерней компании Novatek Green Energy. Газпром также прекратил поставки натурального газа в Польшу.