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    Несколько муниципальных районов Польши отрезаны от поставок газа

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    8 комментариев

    Два муниципалитета в Великопольске имеют проблемы с поставками газа из «Новатэка», попавшего под антироссийские санкции, сообщил 28 апреля польский интернет-портал Interia со ссылкой на местные власти.

    «Воевода Великопольска ‌‎Михал Зелинский‌‎ заявил в среду вечером, что во всем регионе проблема исключения поставок газа «Новатэком» касается двух муниципалитетов — Мясциска (Вонгровецкий район) и‌‎ Загурувской (‌‎Слупцкий район)», — сказано в Interia. Чиновник отметил: информация о том, что остановка поставок газа была связана с включением «Новатэка» в санкционный список, поступила к нему от муниципальных властей.

    «Все действия, которые в настоящее время предпринимаются как госслужбами, так и госкомпаниями, занимающимися транспортировкой газа, направлены на то, чтобы поставки были восстановлены в кратчайшие сроки», — добавил чиновник. По данным источников Interia, в список муниципалитетов, затронутых этой проблемой, вошли еще 7 городов.

    Напомним, 26 апреля МВД Польши ввело санкции в отношении Газпрома, «Новатэка» и его дочерней компании Novatek Green Energy. Газпром также прекратил поставки натурального газа в Польшу.

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    Комментарии (8)

    274480869
    Ха, пшеков даже либероиды фонтанковые не любят.
    Zdobsi
    Да и наплевать абсолютно. Каждый топит жилище, чем хочет. Пусть старыми газетами топят.
    265055770
    Польских беженцев надо направлять в Африку. Там тепло.
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