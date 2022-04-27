Премьер Польши заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями, поэтому нужны новые

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями, поэтому Варшава намерена разработать новые санкции.



«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — заявил Моравецкий на пресс-конференции, прошедшей 27 апреля (цитата по РИА Новости).



По словам политика, Польша старается организовать процесс конструирования очередных пакетов рестрикций.



Премьер-министр также призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку газа и нефти из России, чтобы РФ не могла легко получать новые рынки. «А во-вторых, наложить так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет как можно больше понес потери в связи с этими санкциями», — добавил он.