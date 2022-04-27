Премьер Польши заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями, поэтому нужны новые

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями, поэтому Варшава намерена разработать новые санкции.
«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — заявил Моравецкий на пресс-конференции, прошедшей 27 апреля (цитата по РИА Новости).
По словам политика, Польша старается организовать процесс конструирования очередных пакетов рестрикций.
Премьер-министр также призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку газа и нефти из России, чтобы РФ не могла легко получать новые рынки. «А во-вторых, наложить так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет как можно больше понес потери в связи с этими санкциями», — добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против России. Так, в начале марта ЕС решил отключить семь российских банков от системы SWIFT. К ним относятся ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
26 апреля стало известно, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Тогда же СМИ страны писали, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отказе оплаты поставок российского газа в рублях.