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    Премьер Польши заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями, поэтому нужны новые

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    19 комментариев

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями, поэтому Варшава намерена разработать новые санкции.

    «Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — заявил Моравецкий на пресс-конференции, прошедшей 27 апреля (цитата по РИА Новости).

    По словам политика, Польша старается организовать процесс конструирования очередных пакетов рестрикций.

    Премьер-министр также призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку газа и нефти из России, чтобы РФ не могла легко получать новые рынки. «А во-вторых, наложить так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет как можно больше понес потери в связи с этими санкциями», — добавил он.

    После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против России. Так, в начале марта ЕС решил отключить семь российских банков от системы SWIFT. К ним относятся ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

    26 апреля стало известно, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Тогда же СМИ страны писали, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отказе оплаты поставок российского газа в рублях.

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    Комментарии (19)

    X-кот
    еще и денежек по суду отожмут, за нарушение Россией условий международного договора поставок, со второй части ФНБ. вААще не боятся.
    266336943
    Гм... Сами покупают российский газ через другие страны, но призывают всех отказаться? Что это вообще за бред???
    Денеб
    Все нас обижают....... Даже маленькая Польша норовит пнуть......Ну не впечатляют их наши сарматы, кинжалы, цирконы и прочие смеющиеся искандеры......
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