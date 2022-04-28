Как не заблудиться в лесу и что делать, если это произошло

В прошлом году добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» искали заблудившихся в лесах Петербурга и Ленинградской области 726 раз. С результатом «Найден. Жив» закончились 614 поисков. Остальные — найдены погибшими или так и не найдены. В этом году лесной сезон начался досрочно и обещает быть очень непростым. О том, как не заблудиться и что делать, если это все-таки произошло, рассказывают поисковики.



Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Поделиться Поделиться





Майские праздники — кому дачные радости, а кому берцы, навигаторы, рации, многие километры по бурелому в поисках заблудившихся. Для добровольцев отряда «ЛизаАлерт» с всенародного массового выезда на природу начинаются звонки о людях, не вернувшихся из леса. С каждым месяцем их количество будет нарастать, чтобы достичь пика в августе и сентябре (в августе прошлого года, кстати, был рекорд — 258 лесных поисков за месяц).

В этом году сезон начался досрочно — с невероятной истории Андрея, блуждавшего по Мшинским болотам четыре дня и четыре ночи. Дело было возле массива Чаща, на границе Гатчинского и Лужского районов. Петербуржец Андрей (41 год, отменное здоровье, бывалый охотник и рыбак, места знает почти идеально) отправился на рыбалку. С ночевкой. Ну, может быть, с двумя. Когда не вернулся и на третий день, родные и друзья забили тревогу.



Андрея искали добровольцы нескольких поисковых отрядов, профессиональные спасатели, местные жители. К вечеру четвертого дня нашли его рюкзак. Рядом — медвежьи следы. Много. Но распутать их не получилось даже у опытных егерей: и без того топкие леса по весне обильно залиты водой. Были задействованы беспилотники, однако ни человека, ни костра, который он мог бы развести на ночь, с них увидеть не удалось.

Андрей вышел из леса сам. Со стертыми в кровь ногами, сильно похудевший, изможденный, но живой. Почему заблудился, сам не понимает. Сколько дней и ночей провел в лесу и среди болот — не помнит, все слилось. Говорит, что старался постоянно идти, питался оттаявшей клюквой, боролся с галлюцинациями, время от времени проваливался в сон прямо в болотной жиже, когда просыпался, снова брел из последних сил, уже не очень разбирая куда. Утром пятого дня вышел к развалинам старого монастыря и наконец понял, где находится.

— Произошедшее — яркая иллюстрация к тому, что заблудиться может каждый, — резюмируют в отряде «ЛизаАлерт». — Более того, наш опыт показывает, что люди, которые плохо ориентируются в лесу, боятся его — почти не теряются. Блуждают как раз те, кто «знает лес, как свои пять пальцев», «был здесь тысячу раз», «в лесу, как дома». Беспечность и самоуверенность — очень плохие попутчики. Поэтому мы призываем всех, абсолютно всех ответственно подходить к сборам в лес. Даже если «здесь недалеко, всего на полчасика». Иногда это оборачивается поисками длиной в несколько дней. И да, как бы мы ни старались, домой возвращаются не все.



Фото: «ЛизаАлерт» Поделиться Поделиться





Как правильно собираться в лес

1. Обязательно сообщите близким, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. Если вы не придете вовремя, вас начнут искать, а время, как известно, — важнейший фактор благополучного исхода.

2. Правильно одевайтесь. Никакого камуфляжа и темных цветов — одежда должна быть яркой, в идеале со светоотражающими элементами. В ней вы будете заметнее. В конце концов, можно купить сигнальный жилет на ближайшей АЗС — он дешевый, яркий, легкий, его можно накинуть на любую куртку. Не забудьте про непромокаемую обувь.

3. Положите в рюкзак полностью заряженный мобильный телефон, пауэрбанк, нож, спички или зажигалку, свисток, фонарик, дождевик, дополнительную теплую кофту, запас воды, еды, лекарства, которые принимаете постоянно. Существует много программ, помогающих ориентироваться на местности — пусть одна из них будет в вашем смартфоне.

Если в лес идет пожилой человек, будет разумным подключить на его телефон услугу, которая позволяет родным отслеживать перемещения.



Если вы заблудились

Остановитесь! Вы уже заблудились и не понимаете, где находитесь. Чем больше вы паникуете, тем дальше уходите и усугубляете ситуацию.

Позвоните по номеру 112. Даже если на телефоне появилась надпись «нет сети», «нет связи» — все равно наберите 112 или нажмите опцию «экстренный вызов», «SOS». Звонки в службу спасения могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия.

Позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. В отряде есть специалисты, которые владеют знаниями, позволяющими дистанционно определить местоположение человека и вывести его из леса по телефону.

Очень важно — никуда не уходите и оставайтесь там, где есть связь. Перестаньте звонить всем, а разговаривайте только со специалистом, который может вам помочь. Берегите заряд телефона.

Прислушивайтесь. Вы можете слышать, как вас зовут поисковики. Если голос сел и кричать не получается, а свисток вы не взяли, можно стучать палкой по дереву. Пока ждете помощи, по возможности разведите огонь: переохлаждение — наиболее частая причина смерти в лесу.



Что делать родственникам, если близкий человек заблудился в лесу?

Позвоните на номер 112 и сообщите о пропаже. Параллельно звоните на горячую линию «ЛизаАлерт». Лесные заявки входят в категорию срочных поисков, и работа над ними начинается незамедлительно.

Если у потерявшегося работает телефон, не надо постоянно названивать ему с вопросами «Где ты? Как ты?», разряжая батарею. Оставьте общение с заблудившимся профессионалам.

Примите участие в поиске, ведь вы и ваши близкие — самые мотивированные поисковики. Координатор даст вам задачу, не требующую специальных навыков.

Евгения Цинклер, специально для «Фонтанки.ру»

