В Ульяновской области простятся с жертвами трагедии в детском саду

Прощание с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой, двумя ее воспитанниками и мужчиной, из ружья которого преступник застрелил всех четверых, пройдет в четверг в поселке Вешкайма Ульяновской области, в Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим, сообщили 28 апреля в администрации района и правительстве региона во «ВКонтакте».



Власти Ульяновской области объявили 28 апреля днём траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, включая двоих детей.



«Фонтанка» рассказывала, что в результате стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области 26 апреля погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

