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    В Ульяновской области простятся с жертвами трагедии в детском саду

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    Прощание с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой, двумя ее воспитанниками и мужчиной, из ружья которого преступник застрелил всех четверых, пройдет в четверг в поселке Вешкайма Ульяновской области, в Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим, сообщили 28 апреля в администрации района и правительстве региона во «ВКонтакте».

    Власти Ульяновской области объявили 28 апреля днём траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, включая двоих детей.

    «Фонтанка» рассказывала, что в результате стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области 26 апреля погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

    Вооруженное нападение на детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма произошло днем во вторник. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что мужчина с ружьем вошел в здание во время «тихого часа» и открыл огонь. Губернатор региона Алексей Русских написал в своем телеграм-канале, что в результате погибли двое детей и воспитатель, ранение получила также младший воспитатель. По данным депутата Госдумы Сергея Морозова, сам нападавший покончил с собой.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что стрелком оказался 26-летний мужчина, который открыл огонь из гладкоствольного оружия ИЖ-27. «Владельцем оружия не является, на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии не состоит», — отметил парламентарий. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже заявила, что предполагаемый убийца детей и воспитательницы под Ульяновском стоит на учете как психически больной.

    Позднее в поселке Вешкайма было найдено тело 68-летнего хозяина ружья. Предположительно, он также был убит.

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