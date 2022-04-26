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    Полицейские нашли тело хозяина ружья, из которого велась стрельба в детсаду

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    1 комментарий

    Владелец ружья ИЖ-27, из которого велась стрельба в детском саду в Ульяновской области, по предварительным данным, был застрелен. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

    По словам вице-губернатора региона Александра Коробко, тело убитого 68-летнего хозяина оружия было найдено. На данный момент следствие выясняет обстоятельства его гибели.

    По сведениям источника агентства, стрелявший никогда не обращался в подразделения Росгвардии за разрешением на владение оружием.

    Ранее стало известно, что вооружённое нападение на детсад «Рябинка» в поселке Вешкайма совершил 26-летний мужчина. При этом владельцем оружия он не является.

    Омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что стрелявший состоит на учёте как психически больной.

    Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что мужчина с ружьём вошел в здание во время «тихого часа» и открыл огонь. Губернатор региона Алексей Русских заявил, что в результате происшествия погибли двое детей и воспитатель, ранение получила также младший воспитатель, ей оказывают медпомощь. Депутат Госдумы Сергей Морозов добавил, что сам нападавший покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Уж ужесточали-ужесточали. Теперь и запретить не грех.
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