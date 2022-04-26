Полицейские нашли тело хозяина ружья, из которого велась стрельба в детсаду

Владелец ружья ИЖ-27, из которого велась стрельба в детском саду в Ульяновской области, по предварительным данным, был застрелен. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



По словам вице-губернатора региона Александра Коробко, тело убитого 68-летнего хозяина оружия было найдено. На данный момент следствие выясняет обстоятельства его гибели.

По сведениям источника агентства, стрелявший никогда не обращался в подразделения Росгвардии за разрешением на владение оружием.