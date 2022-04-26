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    СК возбудил уголовное дело после нападения на детсад под Ульяновском

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    3 комментария

    После стрельбы в детском саду под Ульяновском следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство). Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба СКР.

    Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

    Вооруженное нападение на детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма произошло днем во вторник. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что мужчина с ружьем вошел в здание во время «тихого часа» и открыл огонь. Губернатор региона Алексей Русских написал в своем телеграм-канале, что в результате погибли двое детей и воспитатель, ранение получила также младший воспитатель, ей оказывают медпомощь. По данным депутата Госдумы Сергея Морозова, сам нападавший покончил с собой.

    UPD: Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что стрелком оказался 26-летний мужчина, который открыл огонь из гладкоствольного оружия ИЖ-27. «Владельцем оружия не является, на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии не состоит», — отметил парламентарий. Хозяин ружья — 68-летний гражданин, его ищут.

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    Комментарии (3)

    BobCat2
    Радости нет ни у кого - это горе. Ситуация в стране не способствует моральному здоровью граждан. Отсюда выше риск того, что кто-то быстрее "съедет с катушек" и пойдет убивать всех подряд.
    07A
    Какое отношение Ваш комментарий имеет к трагедии в детском саду? Не понимаю Вашей радости!
    Антител
    Страна доведена до безумия. Привыкли возмушаться: вот в Штатах... Народ без еды, без информации, без денег, без базовых прав и свобод. С военной цензурой, изоляцией, санкциями и проклятиями половины мира. Россия, это та самая стабильность, которую вы так долго хотели и так боялись потерять. Получите, распишитесь.
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