СК возбудил уголовное дело после нападения на детсад под Ульяновском

После стрельбы в детском саду под Ульяновском следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство). Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба СКР.



Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.



Вооруженное нападение на детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма произошло днем во вторник. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что мужчина с ружьем вошел в здание во время «тихого часа» и открыл огонь. Губернатор региона Алексей Русских написал в своем телеграм-канале, что в результате погибли двое детей и воспитатель, ранение получила также младший воспитатель, ей оказывают медпомощь. По данным депутата Госдумы Сергея Морозова, сам нападавший покончил с собой.