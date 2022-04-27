Суд отправил в изолятор 16-летних близнецов за покушение на убийство на Товарищеском

Юный возраст не помог брату и сестре остаться на свободе после фейерверка на пороге квартиры на Товарищеском проспекте в Петербурге. Обвиняемых в покушении на убийство ждёт следственный изолятор.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 апреля Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 16-летних брата и сестру. Под арест их отправили до 25 июня — на этот же срок в изолятор определили 27-летнюю Софью Хмелеву. Она, по версии следствия, снимала на видео реализацию заказа о подрыве пиротехники на Товарищеском проспекте.



Непосредственным исполнителем считают юношу. Предполагается, что именно с ним связался заказчик, который назвал адрес квартиры 35-летнего петербуржца и снабдил школьника подробной инструкцией, вплоть до места, где нужно было купить фейерверк. После того, как видео было отправлено заказчику, молодые люди получили 200 тысяч рублей.