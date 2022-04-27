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    Суд отправил в изолятор 16-летних близнецов за покушение на убийство на Товарищеском

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    Юный возраст не помог брату и сестре остаться на свободе после фейерверка на пороге квартиры на Товарищеском проспекте в Петербурге. Обвиняемых в покушении на убийство ждёт следственный изолятор.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 апреля Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 16-летних брата и сестру. Под арест их отправили до 25 июня — на этот же срок в изолятор определили 27-летнюю Софью Хмелеву. Она, по версии следствия, снимала на видео реализацию заказа о подрыве пиротехники на Товарищеском проспекте.

    Непосредственным исполнителем считают юношу. Предполагается, что именно с ним связался заказчик, который назвал адрес квартиры 35-летнего петербуржца и снабдил школьника подробной инструкцией, вплоть до места, где нужно было купить фейерверк. После того, как видео было отправлено заказчику, молодые люди получили 200 тысяч рублей.

    Близнецов, их 27-летнюю знакомую и 20-летнего соседа Кирилла Хайдакина задержали в Москве. Хайдакина считают посредником при получении денег. Его также отправили под арест на два месяца.

    Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео.По версии следствия, мишенью был 35-летний мужчина, проживающий в одной из квартир на 8-м этаже. Он вел активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и регулярно вступал в острые конфликты с пользователями.
    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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