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    По делу о подрыве фейерверка на Товарищеском задержан четвертый человек

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    8 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска Петербурга привезли из Москвы не трех, а четырех подозреваемых в исполнении заказа на взрыв пиротехники у дверей 35-летнего петербуржца в Невском районе.

    16-летнего предполагаемого исполнителя, его сестру и их 20-летнего соседа задержали, как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, в мини-отеле на Каширском шоссе в Москве. Также в Петербург доставили 27-летнюю знакомую молодых людей.

    По версии следствия, заказчик связался со школьником через один из мессенджеров и предложил сделку. Получив согласие, он дал 16-летнему инструкцию, вплоть до места, где нужно было купить фейерверк. По данным СК, это было изделие под названием «Фестивальный шар».

    22 апреля парень со знакомой приехал на разведку в Петербург на автотранспорте. Ночью 24 апреля, надев балаклаву, он якобы вошел в парадную дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту, установил у двери петербуржца на 8-м этаже фейерверк, поджег фитиль и ушел. Его подельница в это время снимала последствия «хлопка». После того, как видео было отправлено заказчику, молодые люди получили 200 тысяч рублей.

    По предварительной информации, 20-летний задержанный выступал в качестве посредника при получении средств.

    Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

    По версии следствия, мишенью был 35-летний мужчина, проживающий в одной из квартир на 8-м этаже. Он вел активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и регулярно вступал в острые конфликты с пользователями.
    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (8)

    Vvs Spb
    А с чего СК взяло, что это покушение? Ребята просто отмечали, что-то. Пусть с опозданием, но отмечали. Возможно не удачно, не то место выбрали, зашли в первый, попавшийся дом, а надо было на улице, но не знали что так громко будет.Учитывая, что это не граната, а новогодний фейерверк. Как-то все притянуто за уши опять, все это домыслы "доблестных" полицейских. При хорошем адвокате это пшик.
    Леонтий
    Идиотизм полный.Любопытно что у заказчика есть средства и он вовремя платит.Вообще в сети аккуратнее надо,вежливее друг с другом.
    266161435
    помните старую притчу "нет повести печальнее на свете, чем спор двух (оппонентов) в интернете"?
    но чтобы обидеться на комментарий и за месть в реале заплатить 200 тыс.! это сильно... нет слов.... хочется посмотреть на заказчика)))
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