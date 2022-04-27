По делу о подрыве фейерверка на Товарищеском задержан четвертый человек

Сотрудники уголовного розыска Петербурга привезли из Москвы не трех, а четырех подозреваемых в исполнении заказа на взрыв пиротехники у дверей 35-летнего петербуржца в Невском районе.

16-летнего предполагаемого исполнителя, его сестру и их 20-летнего соседа задержали, как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, в мини-отеле на Каширском шоссе в Москве. Также в Петербург доставили 27-летнюю знакомую молодых людей.



По версии следствия, заказчик связался со школьником через один из мессенджеров и предложил сделку. Получив согласие, он дал 16-летнему инструкцию, вплоть до места, где нужно было купить фейерверк. По данным СК, это было изделие под названием «Фестивальный шар».



22 апреля парень со знакомой приехал на разведку в Петербург на автотранспорте. Ночью 24 апреля, надев балаклаву, он якобы вошел в парадную дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту, установил у двери петербуржца на 8-м этаже фейерверк, поджег фитиль и ушел. Его подельница в это время снимала последствия «хлопка». После того, как видео было отправлено заказчику, молодые люди получили 200 тысяч рублей.

