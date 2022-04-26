За взрыв фейерверка под дверью на Товарищеском москвичи получили 200 тысяч. Исполнение заказа снималось на видео

Полиция Петербурга устанавливает заказчика «хлопка» на Товарищеском. Исполнители и посредник уже подъезжают к Петербургу.

16-летний москвич с 27-летней знакомой приехали в Петербург для исполнения заказа на взрыв пиротехники под дверью на Товарищеском проспекте 22, корпус 1, где проживала 35-летняя жертва, за несколько дней. Об этом стало известно «Фонтанке» 26 апреля.



По предварительной информации, в город они приехали после того, как через один из мессенджеров получили предложение, а потом и подробную инструкцию от «заказчика» по месту покупки и характеру пиротехнического изделия.



Пока молодой человек, как полагают в правоохранительных органах, устанавливал фейерверк, а потом поджигал фитиль, его подельница встала на выгодную точку, чтобы снять взрыв. Сделав видео, пара доехала до вокзала и села в поезд до Москвы.

