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    За взрыв фейерверка под дверью на Товарищеском москвичи получили 200 тысяч. Исполнение заказа снималось на видео

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    2 комментария

    Полиция Петербурга устанавливает заказчика «хлопка» на Товарищеском. Исполнители и посредник уже подъезжают к Петербургу.

    16-летний москвич с 27-летней знакомой приехали в Петербург для исполнения заказа на взрыв пиротехники под дверью на Товарищеском проспекте 22, корпус 1, где проживала 35-летняя жертва, за несколько дней. Об этом стало известно «Фонтанке» 26 апреля.

    По предварительной информации, в город они приехали после того, как через один из мессенджеров получили предложение, а потом и подробную инструкцию от «заказчика» по месту покупки и характеру пиротехнического изделия.

    Пока молодой человек, как полагают в правоохранительных органах, устанавливал фейерверк, а потом поджигал фитиль, его подельница встала на выгодную точку, чтобы снять взрыв. Сделав видео, пара доехала до вокзала и села в поезд до Москвы.

    После того, как запись ушла заказчику, он передал им гонорар — 200 тысяч рублей.

    В настоящее время оперативники устанавливают личность «заказчика», который может прояснить мотивы преступления.

    Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

    По версии следствия, мишенью был 35-летний мужчина, проживающий в одной из квартир на 8-м этаже. Он вел активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и регулярно вступал в острые конфликты с пользователями.
    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (2)

    danunax
    А куда уже пропала сестра близнец? так к концу дня в группе вообще никого не останется))
    ядрачистыйизумруд
    "хлопка"😁😁
    спасибо, ф, что прислушались
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