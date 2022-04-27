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    Продукты для диеты арестованной художницы Саши Скочиленко добрались до СИЗО на Арсенальной

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    12 комментариев

    В следственный изолятор №5 в Петербурге поступили безглютеновые продукты для арестованной по делу о фейках Александры Скочиленко. Медики прописали художнице пожизненную диету, придерживаться которой не позволяет казённый рацион.

    Как сообщает аппарат петербургского омбудсмена, 26 и 27 апреля для Скочиленко были приняты две передачи по 15 кг. Это чуть больше половины допустимого веса в 50 кг вещей и продуктов, которые арестант может хранить в камере.

    Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе аутоиммунное. По медицинским показаниям её питание должно быть безглютеновым. Адвокат художницы, арестованной 13 апреля, в начале недели рассказала, что в рационе изолятора таких продуктов нет, и её подзащитная не прикасается к еде из медицинских соображений. При этом передачи от волонтёров при переводе девушки из ИВС в СИЗО не добрались.

    Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова обратилась к начальнику УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорю Потапенко с запросом о возможности организовать трёхразовое питание с учётом здоровья Скочиленко. Ответа пока не получено.

    В пресс-службе УФСИН «Фонтанке» объясняли, что индивидуальное питание не предусмотрено, приобретать безглютеновые продукты можно в магазинах при учреждении либо ждать передач.

    По информации Агапитовой, в изоляторах Петербурга бывали случаи, когда арестантов с особенностями питания кормили блюдами, не содержащими глютен, из общего рациона.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Скочиленко была арестована до конца мая. Адвокат, ходатайствуя о менее жесткой мере пресечения, говорил о хроническом заболевании девушки и о том, что в СИЗО невозможно обеспечить ей необходимую безглютеновую диету.

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    Комментарии (12)

    душилидушили
    Слава богу. Как можно человеку строить препятствия в чём-то настолько базовом.
    rybalka
    Хорошая новость.
    VKuser199962806
    Она и художница и писательница. Сама и издала свою книгу. Сама и тираж весь скупила. Каракули и бредовый текст. Очередная графоманка.
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