Продукты для диеты арестованной художницы Саши Скочиленко добрались до СИЗО на Арсенальной

В следственный изолятор №5 в Петербурге поступили безглютеновые продукты для арестованной по делу о фейках Александры Скочиленко. Медики прописали художнице пожизненную диету, придерживаться которой не позволяет казённый рацион.



Как сообщает аппарат петербургского омбудсмена, 26 и 27 апреля для Скочиленко были приняты две передачи по 15 кг. Это чуть больше половины допустимого веса в 50 кг вещей и продуктов, которые арестант может хранить в камере.



Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе аутоиммунное. По медицинским показаниям её питание должно быть безглютеновым. Адвокат художницы, арестованной 13 апреля, в начале недели рассказала, что в рационе изолятора таких продуктов нет, и её подзащитная не прикасается к еде из медицинских соображений. При этом передачи от волонтёров при переводе девушки из ИВС в СИЗО не добрались.

