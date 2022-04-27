Продукты для диеты арестованной художницы Саши Скочиленко добрались до СИЗО на Арсенальной

В следственный изолятор №5 в Петербурге поступили безглютеновые продукты для арестованной по делу о фейках Александры Скочиленко. Медики прописали художнице пожизненную диету, придерживаться которой не позволяет казённый рацион.
Как сообщает аппарат петербургского омбудсмена, 26 и 27 апреля для Скочиленко были приняты две передачи по 15 кг. Это чуть больше половины допустимого веса в 50 кг вещей и продуктов, которые арестант может хранить в камере.
Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе аутоиммунное. По медицинским показаниям её питание должно быть безглютеновым. Адвокат художницы, арестованной 13 апреля, в начале недели рассказала, что в рационе изолятора таких продуктов нет, и её подзащитная не прикасается к еде из медицинских соображений. При этом передачи от волонтёров при переводе девушки из ИВС в СИЗО не добрались.
Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова обратилась к начальнику УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорю Потапенко с запросом о возможности организовать трёхразовое питание с учётом здоровья Скочиленко. Ответа пока не получено.
В пресс-службе УФСИН «Фонтанке» объясняли, что индивидуальное питание не предусмотрено, приобретать безглютеновые продукты можно в магазинах при учреждении либо ждать передач.
По информации Агапитовой, в изоляторах Петербурга бывали случаи, когда арестантов с особенностями питания кормили блюдами, не содержащими глютен, из общего рациона.