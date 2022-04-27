Австрия согласилась платить за российский газ в рублях

Австрия в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок газа в рублях путем открытия счета в Газпромбанке.
«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», – заявил 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Он отметил, что отказавшиеся от этой схемы Польша и Болгария «столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России» из-за своего решения.
Ранее Нехаммер говорил, что Австрия на 80% зависит от российского газа и сможет отказаться от него только через несколько лет.
О согласии с новой схемой оплаты также сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Такую возможность допускает и немецкий энергохолдинг Uniper, который продолжает переговоры с «Газпромом».
27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что для внутренних потребителей газа хватит на ближайший месяц.