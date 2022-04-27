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    Австрия согласилась платить за российский газ в рублях

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    Австрия в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок газа в рублях путем открытия счета в Газпромбанке.

    «Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», – заявил 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

    Он отметил, что отказавшиеся от этой схемы Польша и Болгария «столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России» из-за своего решения.

    Ранее Нехаммер говорил, что Австрия на 80% зависит от российского газа и сможет отказаться от него только через несколько лет.

    О согласии с новой схемой оплаты также сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Такую возможность допускает и немецкий энергохолдинг Uniper, который продолжает переговоры с «Газпромом».

    27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что для внутренних потребителей газа хватит на ближайший месяц.

    Ранее Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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