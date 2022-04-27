Австрия согласилась платить за российский газ в рублях

Австрия в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок газа в рублях путем открытия счета в Газпромбанке.



«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», – заявил 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).



Он отметил, что отказавшиеся от этой схемы Польша и Болгария «столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России» из-за своего решения.

