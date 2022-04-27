Глава МИД Венгрии заявил, что страна будет платить за российский газ через счет в Газпромбанке

Венгрия будет платить за российский газ по схеме, когда евро будут конвертированы в рубли через счет в Газпромбанке. Об этом 27 апреля сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Следующий платеж назначен на 22 мая.



«Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», — сказал он (цитата по «Коммерсанту»).



Кроме того, по его словам, прекращение поставок газа в Болгарию не означает остановку транзита, топливо поступает в Венгрию в штатном режиме.

