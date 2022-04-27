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    Глава МИД Венгрии заявил, что страна будет платить за российский газ через счет в Газпромбанке

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    1 комментарий

    Венгрия будет платить за российский газ по схеме, когда евро будут конвертированы в рубли через счет в Газпромбанке. Об этом 27 апреля сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Следующий платеж назначен на 22 мая.

    «Найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», — сказал он (цитата по «Коммерсанту»).

    Кроме того, по его словам, прекращение поставок газа в Болгарию не означает остановку транзита, топливо поступает в Венгрию в штатном режиме.

    27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что для внутренних потребителей газа хватит на ближайший месяц.

    31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    болтать - не мешки ворочить...
    а сами небось трубу уже через Турцию прокладывают =)))
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