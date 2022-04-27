РБК: Льготную ипотеку могут распространить на вторичный рынок жилья

Правительство России не исключает возможности распространения льготной ипотеки на вторичный рынок. Об этом 27 апреля сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.



Решение могут принять в том случае, если замедлится рост продаж квартир в новостройках.



Рынки первичного и вторичного жилья взаимосвязаны, напомнил вице-премьер. Марат Хуснуллин подчеркнул, что люди часто продают недвижимость, чтобы купить квартиру на первичном рынке.



По данным правительства России, в 2021 году в среднем по стране, первоначальный взнос на покупку квартиры в новостройке составлял 27%. Отмечается, что люди, при помощи ипотеки, улучшали жилищные условия. Например, покупали двушку после продажи старой однокомнатной квартиры.

