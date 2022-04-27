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    РБК: Льготную ипотеку могут распространить на вторичный рынок жилья

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    Правительство России не исключает возможности распространения льготной ипотеки на вторичный рынок. Об этом 27 апреля сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

    Решение могут принять в том случае, если замедлится рост продаж квартир в новостройках.

    Рынки первичного и вторичного жилья взаимосвязаны, напомнил вице-премьер. Марат Хуснуллин подчеркнул, что люди часто продают недвижимость, чтобы купить квартиру на первичном рынке.

    По данным правительства России, в 2021 году в среднем по стране, первоначальный взнос на покупку квартиры в новостройке составлял 27%. Отмечается, что люди, при помощи ипотеки, улучшали жилищные условия. Например, покупали двушку после продажи старой однокомнатной квартиры.

    «Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», – цитирует издание слова Марата Хуснуллина.

    Напомним, что 25 апреля президент России предложил уменьшить ставку льготной ипотеки с 13 до 9 процентов. Тогда же Марат Хуснуллин заявил, что лимит останется прежним, а программа будет продлена до конца 2022 года.

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