«Ситуация в целом позитивная». Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов. Об этом он заявил 25 апреля на совещании по экономическим вопросам.



Глава государства напомнил, что Центробанк уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки и к удешевлению кредита в экономике. Увеличен объем федеральных средств на программы льготной ипотеки, включая семейную.

«Вместе с тем считаю необходимым принять дополнительные решения, прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов — мы её не так давно установили — до 9 процентов годовых», — сказал Путин.

