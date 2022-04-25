«Ситуация в целом позитивная». Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов. Об этом он заявил 25 апреля на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства напомнил, что Центробанк уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки и к удешевлению кредита в экономике. Увеличен объем федеральных средств на программы льготной ипотеки, включая семейную.
«Вместе с тем считаю необходимым принять дополнительные решения, прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов — мы её не так давно установили — до 9 процентов годовых», — сказал Путин.
По его словам, «ситуация в целом позитивная», что дает возможности принять такое решение. Кроме того, президент заявил о необходимости продлить действие льготной ипотечной программы до конца года.
Путин отметил, что российская экономика «продолжает стабилизироваться». «Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться». Среди факторов, оказывающих на это влияние, он назвал укрепление курса рубля и динамику потребительского спроса, где после всплеска в феврале-марте наблюдается «объективное снижение активности». Президент призвал «не отпускать контроль за ситуацией» и «обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен». Для этого, по словам лидера страны, необходимо «поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг».
В конце марта Путин поддержал инициативу правительства повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить максимальный размер кредита.