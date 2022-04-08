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    ЦБ опустил ключевую ставку до 17%

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    Банк России 8 апреля объявил о решении снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых — на 300 б. п. Она будет снижена с 11 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

    В ЦБ отмечают, что решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и спада экономической активности. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодня они «перестали нарастать», срочные депозиты устойчиво пополняются. В последние недели существенно замедлились темпы роста цен, «в том числе благодаря динамике обменного курса рубля».

    «Допускаем возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сказано в сообщении.

    При этом годовая инфляция, по оценке регулятора, продолжит расти.

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    Комментарии (2)

    allyouneedislove
    опускай, не опускай, всё равно получишь... =)))
    Piter Russo
    Нужны еще 200 б.п. и целевые кредиты пром.производителям с казначейства.
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