ЦБ опустил ключевую ставку до 17%

Банк России 8 апреля объявил о решении снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых — на 300 б. п. Она будет снижена с 11 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.



В ЦБ отмечают, что решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и спада экономической активности. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодня они «перестали нарастать», срочные депозиты устойчиво пополняются. В последние недели существенно замедлились темпы роста цен, «в том числе благодаря динамике обменного курса рубля».

