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Путин поддержал предложение кабмина поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов и увеличить ее размер

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На совещании у президента РФ с членами правительства 23 марта вице-премьер Марат Хуснуллин предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12% и увеличить максимальный размер кредита.

«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно — поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — поднять до 12 млн, а для всех других регионов лимит поднять с 3 до 6 млн», — цитирует заявление Хуснуллина ТАСС.

Правительство также предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Хуснуллина о поднятии процентной ставки по льготной ипотеке до 12% и увеличении максимального размера кредита.

Ранее «Фонтанка» писала о возможности увеличения субсидированной ставки по ипотеке.

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Комментарии (11)

Дядя Бо
Безусловно, это акт поддержки населения. А вы думали, только солдатики должны стойко переносить тяготы и лишения? Бей своих, чтоб чужие боялись!
pulkovoserg
Президент и глава ЦБ! Объясните мне, почему в странах НАТО в Скандинавии ставка под строительство 2% , а тут, где есть все материалы, она 12?? Почему в 40 лет я так и не смог купить жилье честно работая в северной столице?
Ответы очевидны - вы никогда этого не объясните !!! Вся ваша политика антинародная
Runtime
Капец! Добродетель фигов.
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