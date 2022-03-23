Путин поддержал предложение кабмина поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов и увеличить ее размер

На совещании у президента РФ с членами правительства 23 марта вице-премьер Марат Хуснуллин предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12% и увеличить максимальный размер кредита.



«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно — поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — поднять до 12 млн, а для всех других регионов лимит поднять с 3 до 6 млн», — цитирует заявление Хуснуллина ТАСС.

