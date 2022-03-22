Субсидированная ставка по ипотеке может составить 12% после пересмотра госпрограммы

О новой программе государственного субсидирования процентных ставок по ипотеке и по проектному финансированию для строителей может быть объявлено уже на этой неделе. Об этом сообщил президент НОСТРОЙ Антон Глушков на селекторном совещании с руководителями региональных саморегулируемых организаций. Ожидается, что субсидированная ставка по ипотеке составит около 12 % , а по проектному финансированию — около 15 % .

Участники совещания отметили, что необходимо также увеличить максимальный размер кредита по ипотеке с господдержкой до 6 млн рублей, т. к. с учетом роста цен сумма в 3 млн рублей практически не дает возможности приобрести квартиру, особенно в крупных городах. Отметим, что сейчас ставка по ипотеке с господдержкой установлена государством на уровне 7 % . Также для семей с детьми, родившимися с 1 января 2018 года, продолжает действовать программа «Семейная ипотека» с максимальной ставкой 6 % и лимитом в 12 млн рублей. Как рассказал Антон Глушков, за последний месяц объем выдачи ипотеки по льготным программам удвоился.



Он отметил, что субсидируемая ставка, скорее всего, будет установлена на короткий срок, так как сейчас даже средства, которые выдает ЦБ, размещаются не больше чем на 3 месяца. В дальнейшем же ожидается снижение ключевой ставки и, возможно, пересмотр программы субсидированной ипотеки.

Что касается проектного финансирования, то достигнута договоренность, что базовая ставка будет снижаться на 0,5 п. п. при превышении средств, размещенных на счетах эскроу, над взятыми средствами на каждые 10 % . Итоговая нагрузка на строителей при этом составит в среднем 5–7 % , сейчас — 2–3 % . При этом, по словам Глушкова, банки сейчас устанавливают повышенные требования по участию застройщиков в финансировании стройки: если раньше было достаточно 10 % собственных средств, то сейчас банки говорят, что должно быть 30 % , что может быть недоступным для многих строительных компаний.

При этом субсидирование проектного финансирования необходимо, т. к., по словам участников совещания, сейчас базовые ставки по проектному финансированию составляют в банках около 30 % годовых, что делает невозможным начало новых проектов.

