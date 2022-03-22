Субсидированная ставка по ипотеке может составить 12% после пересмотра госпрограммы

О новой программе государственного субсидирования процентных ставок по ипотеке и по проектному финансированию для строителей может быть объявлено уже на этой неделе. Об этом сообщил президент НОСТРОЙ Антон Глушков на селекторном совещании с руководителями региональных саморегулируемых организаций. Ожидается, что субсидированная ставка по ипотеке составит около
Участники совещания отметили, что необходимо также увеличить максимальный размер кредита по ипотеке с господдержкой до 6 млн рублей,
Он отметил, что субсидируемая ставка, скорее всего, будет установлена на короткий срок, так как сейчас даже средства, которые выдает ЦБ, размещаются не больше чем на 3 месяца. В дальнейшем же ожидается снижение ключевой ставки и, возможно, пересмотр программы субсидированной ипотеки.
Что касается проектного финансирования, то достигнута договоренность, что базовая ставка будет снижаться на 0,5 п. п. при превышении средств, размещенных на счетах эскроу, над взятыми средствами на каждые
При этом субсидирование проектного финансирования необходимо,
Объем жилищного строительства с размещением средств покупателей на эскроу-счетах уже приблизился к
Еще одна мера поддержки, которую хотели бы видеть строители, — поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Но если вопрос поддержки ипотеки и проектного финансирования стратегически согласован ЦБ, то вопрос поэтапного раскрытия пока не решен,