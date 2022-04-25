Лимит льготной ипотеки останется прежним, несмотря на снижение ставки

Несмотря на снижение ставки на льготную ипотеку с 13 до 9 процентов, максимальная сумма кредита останется прежней. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем telegram-канале вечером 25 апреля.



По его словам, жители Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области по-прежнему могут претендовать на сумму в 12 миллионов рублей. Те, кто живет в других регионах, могут получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей.

По мнению вице-премьера, подобное решение «поможет жилищному строительству».