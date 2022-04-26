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    Кино

    Sony Pictures рассказала о продолжениях «Венома» и «Охотников за привидениями»

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    1 комментарий

    Sony Pictures объявила о планах снять продолжение «Венома» и «Охотников за привидениями». Об этом 25 апреля сообщило издание Variety.

    После успеха первых двух частей франшизы с Томом Харди в главной роли, которые принесли студии более полумиллиарда долларов сборов каждая, Sony Pictures приступает к производству третьей части истории инопланетного симбиота.

    В сцене после титров последнего «Венома» Эдди Брок (Том Харди) с Веномом переносятся во вселенную Человека-паука. Так что в следующем фильме поклонники ожидают встречи двух супергероев.

    Студия также объявила о планах по выпуску еще одной части «Охотников за привидениями», которая станет продолжением сиквела 2021 года «Охотники за привидениями: Жизнь после смерти». Этот фильм в свою очередь является продолжением оригинальной картины 1984 года «Охотники за привидениями» с Биллом Мюрреем в главной роли.

    Последним супергеройским прокатным хитом Sony Pictures стал «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Его мировая премьера состоялась 30 марта. В России фильм не покажут.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Йехх.. А у нас все ещё "вперёд в прошлое" без дока и Марти, чтоп его, МакФлая.
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