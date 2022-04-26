Sony Pictures рассказала о продолжениях «Венома» и «Охотников за привидениями»

Sony Pictures объявила о планах снять продолжение «Венома» и «Охотников за привидениями». Об этом 25 апреля сообщило издание Variety.



После успеха первых двух частей франшизы с Томом Харди в главной роли, которые принесли студии более полумиллиарда долларов сборов каждая, Sony Pictures приступает к производству третьей части истории инопланетного симбиота.



В сцене после титров последнего «Венома» Эдди Брок (Том Харди) с Веномом переносятся во вселенную Человека-паука. Так что в следующем фильме поклонники ожидают встречи двух супергероев.

