Патрушев назвал «неоправданным» решение размещать золотовалютные резервы за границей

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что решение размещать золотовалютные резервы РФ за границей было «неоправданным».



«Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства», — сказал он в интервью «Российской газете», опубликованном 26 апреля.



Однако он добавил, что блокировкой российских резервов «Запад бьет не только по России, но и по себе».



Также Патрушев уверен, что США «создают рукотворный глобальный кризис» для «преодоления негативных последствий и нового обогащения».

