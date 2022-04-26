    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    5 м/с, с-з

    756мм

    61%

    Подробнее
    usd73.36eur77.47
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Патрушев назвал «неоправданным» решение размещать золотовалютные резервы за границей

    2486
    7 комментариев

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что решение размещать золотовалютные резервы РФ за границей было «неоправданным».

    «Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства», — сказал он в интервью «Российской газете», опубликованном 26 апреля.

    Однако он добавил, что блокировкой российских резервов «Запад бьет не только по России, но и по себе».

    Также Патрушев уверен, что США «создают рукотворный глобальный кризис» для «преодоления негативных последствий и нового обогащения».

    «Пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. При этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять», — считает секретарь Совбеза.

    Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что ЦБ планирует оспорить заморозку золотовалютных резервов, будут подготовлены соответствующие судебные иски.

    28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего оказалось заморожено около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    dragvs
    Снова басни про внешний долг и Украина/Европа замёрзнет. Но нищенствовать почему-то снова русский Ванька будет.
    Znatok78
    Секретарь Очевидность.
    Дядя Бо
    Патрушев эстонец, или финн?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний