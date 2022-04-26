Патрушев назвал «неоправданным» решение размещать золотовалютные резервы за границей

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что решение размещать золотовалютные резервы РФ за границей было «неоправданным».
«Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства», — сказал он в интервью «Российской газете», опубликованном 26 апреля.
Однако он добавил, что блокировкой российских резервов «Запад бьет не только по России, но и по себе».
Также Патрушев уверен, что США «создают рукотворный глобальный кризис» для «преодоления негативных последствий и нового обогащения».
«Пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. При этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять», — считает секретарь Совбеза.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что ЦБ планирует оспорить заморозку золотовалютных резервов, будут подготовлены соответствующие судебные иски.