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    ГУП Запесоцкого дважды проиграл суд с уволенными педагогами актёрского курса и заплатил им недобровольно

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    13 комментариев

    Судебные приставы принудительно взыскали с Университета профсоюзов 450 тысяч рублей в пользу супругов Левицких. Вуз уволил их незаконно — решили суды двух инстанций.

    О взыскании зарплаты за период вынужденного прогула 26 апреля сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов, факт получения денег «Фонтанке» подтвердил уволенный мастер курса актёрского мастерства Валентин Левицкий.

    Его вместе с женой уволили из ГУПа после ковидной дистанционки. Будущие актёры не хотели обучаться мастерству в одиночестве перед монитором и с подачи Левицкого скинулись на аренду зала. Занятия проходили во внеучебное время, никаких денег лично себе мастер не брал. Университет во главе с ректором Александром Запесоцким назвал это поборами, руководство вуза намекало на плату мастеру якобы за хорошие оценки. Левицкие написали исковое заявление, выиграли спор в районном и апелляцию в городском суде.

    После вступления решения в законную силу приставы обратились в вуз с указанием о необходимости заплатить. Добровольно отдавать 450 тысяч ГУП не стал, но деньги нашлись на одном из счетов негосударственного университета.

    Как ранее писала «Фонтанка», после решения первого суда в пользу педагогов они пришли в вуз на работу, так как должны были быть восстановлены. Дальше проходной Левицких не пустили, но выдали приказы о восстановлении и тут же — о новом увольнении. Уволенные повторно преподаватели снова пошли в суд и это дело, рассказал Валентин, тоже выиграли. Вероятно, и на это решение будет подана апелляционная жалоба.

    Увольнение мастера сопровождалось скандалом. Студентам несколько раз предлагали подписать бумаги с просьбой вернуть им заплаченные Левицким деньги за аренду зала из кассы вуза, но, подозревая, что это может как-то навредить мастеру, и вообще ничего возвращать не желая, группа Запесоцкому отказывала. Будущих актёров называли сектой, грозили отчислением, не пускали их на территорию университета.

    Большая часть в итоге нашли себе место в другом негосударственном вузе.

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    Комментарии (13)

    svi007
    Почему этот «человек» остаётся 30 лет руководителем этого «вуза», вот загадка.
    260982942
    С этим вузом столько скандалов связано, что лучше туда вообще не поступать. Сначала эта история с актерами, потом случай с девушкой, которая решила перейти в другой ВУЗ и в досудебном порядке не смогла вернуть уплаченные средства - пришлось подавать в суд и взыскивать принудительно. До этого были ещё пикантные рассказы про студенток вуза, снимающихся в интересных позах...Короче, не стоит оно того.
    PROM
    любитель молоденьких студенток долго ещё будет нести свой "крест просвещения" в массы? на работу с его дипломами не устроится, не признают нормальным образованием.
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