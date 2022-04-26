ГУП Запесоцкого дважды проиграл суд с уволенными педагогами актёрского курса и заплатил им недобровольно

Его вместе с женой уволили из ГУПа после ковидной дистанционки. Будущие актёры не хотели обучаться мастерству в одиночестве перед монитором и с подачи Левицкого скинулись на аренду зала. Занятия проходили во внеучебное время, никаких денег лично себе мастер не брал. Университет во главе с ректором Александром Запесоцким назвал это поборами, руководство вуза намекало на плату мастеру якобы за хорошие оценки. Левицкие написали исковое заявление, выиграли спор в районном и апелляцию в городском суде.

После вступления решения в законную силу приставы обратились в вуз с указанием о необходимости заплатить. Добровольно отдавать 450 тысяч ГУП не стал, но деньги нашлись на одном из счетов негосударственного университета.



Как ранее писала «Фонтанка», после решения первого суда в пользу педагогов они пришли в вуз на работу, так как должны были быть восстановлены. Дальше проходной Левицких не пустили, но выдали приказы о восстановлении и тут же — о новом увольнении. Уволенные повторно преподаватели снова пошли в суд и это дело, рассказал Валентин, тоже выиграли. Вероятно, и на это решение будет подана апелляционная жалоба.



Увольнение мастера сопровождалось скандалом. Студентам несколько раз предлагали подписать бумаги с просьбой вернуть им заплаченные Левицким деньги за аренду зала из кассы вуза, но, подозревая, что это может как-то навредить мастеру, и вообще ничего возвращать не желая, группа Запесоцкому отказывала. Будущих актёров называли сектой, грозили отчислением, не пускали их на территорию университета.

