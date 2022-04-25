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    Патриотизм всё ближе. Школьники за КАД начали день с гимна и флага

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    35 комментариев

    В некоторых российских школах, в том числе в соседствующем с Петербургом Мурино, понедельник открылся поднятием государственного флага и прослушиванием гимна. С сентября так должны будут делать все школы страны.

    Патриотическое сообщение разместило в своём телеграм-канале правительство Ленинградской области.

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    «Ленинградские школы начали неделю с торжественного поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. Одним из первых поддержанную президентом инициативу воплотил Муринский центр образования № 2. Честь поднять флаг выпала ученикам седьмого кадетского класса», — отчитываются региональные власти.

    Аналогичные мероприятия прошли в школах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Татарстана, Кузбасса (его власти поспешили объявить о своей инициативе ещё на прошлой неделе).

    19 апреля Минпросвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября — во всех школах страны. 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле президент Владимир Путин поддержал эту идею. Правда, как отмечалось, реализовать это сейчас можно пока не во всех учебных заведениях.

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    Комментарии (35)

    AndrewBarsik
    Этот ритуал необходимо сделать обязательным во всех госучреждениях. И не с осени, а с завтрашнего дня. Ритуал необходимо проводить публично. Все граждане должны иметь возможность убедиться, что платят налоги на содержание истинных патриотов, а не дармоедов и лентяев. Для этого необходимо рабочий день госслужащих начинать на полчаса раньше. Тех, кто плохо поёт (тихо или не попадает в ноты) откомандировывать в ДНР и ЛНР. Уверен, что моё предложение с восторгом примут все госслужащие, а если нет, то значит эта затея - профанация. Что это за патриотизм, когда гимн поют под дождём одни, а пенсии госслужащих получают другие?
    Znatok78
    В данном случае не вижу ничего зазорного, даже может поддерживаю, если на этом остановятся, а не будут пичкать детей своими мыслями о том, какая нация самая лучшая, кто наши враги и что с ними нужно делать.
    valua
    зачем гимн, если есть вечное: "суровые годы уходят..."?
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