Патриотизм всё ближе. Школьники за КАД начали день с гимна и флага

В некоторых российских школах, в том числе в соседствующем с Петербургом Мурино, понедельник открылся поднятием государственного флага и прослушиванием гимна. С сентября так должны будут делать все школы страны.
Патриотическое сообщение разместило в своём телеграм-канале правительство Ленинградской области.
«Ленинградские школы начали неделю с торжественного поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. Одним из первых поддержанную президентом инициативу воплотил Муринский центр образования № 2. Честь поднять флаг выпала ученикам седьмого кадетского класса», — отчитываются региональные власти.
Аналогичные мероприятия прошли в школах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Татарстана, Кузбасса (его власти поспешили объявить о своей инициативе ещё на прошлой неделе).