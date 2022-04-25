Патриотизм всё ближе. Школьники за КАД начали день с гимна и флага

Этот ритуал необходимо сделать обязательным во всех госучреждениях. И не с осени, а с завтрашнего дня. Ритуал необходимо проводить публично. Все граждане должны иметь возможность убедиться, что платят налоги на содержание истинных патриотов, а не дармоедов и лентяев. Для этого необходимо рабочий день госслужащих начинать на полчаса раньше. Тех, кто плохо поёт (тихо или не попадает в ноты) откомандировывать в ДНР и ЛНР. Уверен, что моё предложение с восторгом примут все госслужащие, а если нет, то значит эта затея - профанация. Что это за патриотизм, когда гимн поют под дождём одни, а пенсии госслужащих получают другие?