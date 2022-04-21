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    Зачем ждать 1 сентября? В школах Кузбасса будут начинать день с флага и гимна уже с понедельника

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    9 комментариев

    Власти Кузбасса решили не откладывать патриотическое воспитание. Начинать школьные занятия с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна там будут не с 1 сентября и даже не с 1 мая, а прямо со следующего понедельника, 25 апреля. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.

    «25 апреля во всех школах Кузбасса, которые будут готовы, занятия начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. Сегодня на совещании в областной администрации об этом сообщила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба», — рассказали агентству в министерстве образования Кемеровской области по итогам совещания с заместителем губернатора по внутренней политике Ольгой Турбабой.

    К началу нового учебного года это решение смогут реализовать (технически) уже все школы региона.

    19 апреля Минпросвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября — во всех школах страны. 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле президент Владимир Путин поддержал эту идею. Правда, отмечалось, что реализовать это сейчас можно пока не во всех учебных заведениях.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    Оруэлл и Кафка нервно курят в сторонке......
    izrambova
    "если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха" ©️
    Карабас Барабас
    Мне кажется, через три-четыре недели, у школьников эта чушь будет вызывать такую дикую злобу и ненависть, что её постараются замылить.
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