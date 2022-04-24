    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    7 м/с, с-в

    760мм

    49%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Финляндия временно отказалась от импорта электричества из России

    4619
    14 комментариев

    Финляндия временно остановила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС «Олкилуото-3». Об этом 24 апреля сообщается на сайте компании Fingrid, управляющей электросетями страны.

    «АЭС «Олкилуото-3» была испытана 24 апреля в 10:30, все в сети работало по плану», — заявили в Fingrid.

    Как рассказал в интервью газете Helsingin Sanomat доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила, решение Финляндии о сокращении импорта электроэнергии из России направлено на защиту от возможного влияния РФ в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.

    По данным ФТС, Финляндия в 2021 году импортировала около 9 ГВт/ч электроэнергии на общую сумму более 658 млн долл. На нее приходится половина заработка российских энергетиков от экспорта электричества.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    265105963
    Абсолютно правильный цвет логотипа.
    Безграмотность, желтезна в новостях.
    Вы на Пасху обещали автобусом на кладбище
    VKuser82485971
    В Рованиеми счет за электричество по сравнению с аналогичным периодом годичной давности с 319 евро в месяц (дом 120м2 - отопление на электрокотле) поднялся до 620 Евро в месяц. Профит.
    doorbal_
    Финляндия закупает 9 ГВт, а мощность третьего энергоблока выдаваемая всего 1,6 ГВТ. Будет закупать теперь меньше. Поздравляю соседей с запуском!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний