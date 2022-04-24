Финляндия временно отказалась от импорта электричества из России

Финляндия временно остановила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС «Олкилуото-3». Об этом 24 апреля сообщается на сайте компании Fingrid, управляющей электросетями страны.



«АЭС «Олкилуото-3» была испытана 24 апреля в 10:30, все в сети работало по плану», — заявили в Fingrid.

Как рассказал в интервью газете Helsingin Sanomat доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила, решение Финляндии о сокращении импорта электроэнергии из России направлено на защиту от возможного влияния РФ в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.