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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: Пункт пропуска обстрелян в Курской области со стороны Украины, горит помещение Россельхознадзора

    3917
    12 комментариев

    В Курской области со стороны Украины был обстрелян пункт пропуска на границе. Загорелось помещение Россельхознадзора, об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — говорится в его телеграм-канале.

    Напомним, 13 апреля в Курской области под обстрел попал пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Подобные инциденты периодически происходят в граничащих с Украиной регионах. В Минобороны предупреждали Киев, что в случае продолжения таких действий последует ответ.

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    Комментарии (12)

    Фил Коллинз
    я думаю это цветочки,,,,
    tochilshik
    а так и будет дальше.мы нажили себе смертельного врага.
    07A
    Нет, нормальная жизнь где то до поступления в школу. А потом начались сплошные обязанности. Ничего, недолго осталось, скоро выкручусь!
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