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    ФСБ сообщила об обстреле погранпункта РФ в Брянской области со стороны Украины

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    6 комментариев

    Пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Огонь велся из миномета. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ после полудня 14 апреля сообщает ТАСС. Уточняется, что само происшествие случилось накануне.

    По данным силового ведомства, пострадавших в результате ЧП нет, однако два автомобиля беженцев получили повреждения.

    «13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

    Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

    Ранее в среду, 13 апреля, стало известно об обстреле со стороны Украины российского пограничного пункта в Курской области. В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили о возможном ответе.

    Напомним, что в ряде регионов России, граничащих с Украиной, был введен «желтый» — высокий уровень террористической угрозы.

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    Комментарии (6)

    274573446
    Майнила? Гляйвиц?
    RUDZHIN
    и не только пункт,там и село обстреляли Климово
    DanCitizen
    Что случилось?
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