ФСБ сообщила об обстреле погранпункта РФ в Брянской области со стороны Украины

Пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Огонь велся из миномета. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ после полудня 14 апреля сообщает ТАСС. Уточняется, что само происшествие случилось накануне.

По данным силового ведомства, пострадавших в результате ЧП нет, однако два автомобиля беженцев получили повреждения.



«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

